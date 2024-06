Liquori made in Liguria, il Basanotto medaglia d’oro all’International World Spirits Competition

Genova. Il liquore ligure Basanotto è nuovamente vincitore anche all’IWSC 2024 (International World Spirits Competition). L’etichetta ha ottenuto un oro con il punteggio di 98/100 e la menzione “straordinario”, alla competizione più antica e blasonata del settore. Un ulteriore riconoscimento ottenuto dopo la recente medaglia d’oro come Miglior Liquore al Mondo nel comparto digestivi, al World Drinks Awards 2024.

Il liquore Basanotto da oggi quindi risulta essere il più premiato grazie alla selezione di materie prime Bio, DOP e Presidio Slow Food, tutto “made in Liguria”, al suo gusto unico ed innovativo, che distingue questo liquore “da qualsiasi altro presente sul mercato grazie ad una complessità aromatica, che permette una grande versatilita’ sia nel consumo liscio che miscelato, per la creazione di innumerevoli cocktails”.

“Siamo ovviamente molto orgogliosi di questo ulteriore premio, soprattutto per la sua valenza e la partecipazione di marchi internazionali – scrive in una nota stampa l’azienda, attraverso le parole di Enrica e Andrea Vacca, Andrea Falzone della Liquoristica Ligure SRL. – Crediamo che il nostro orgoglio debba essere il vanto di tutto il territorio Ligure, che sta ottenendo in questo settore degli eccellenti risultati negli ultimi anni”