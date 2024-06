È il giorno del Liguria Pride: il programma e il percorso della parata. Chiusura ai Luzzati con i Free Shots

Genova. Il concertone di BigMama ai Giardini Luzzati ha scaldato gli animi, e a Genova sabato 8 giugno è tutto pronto per il Liguria Pride.

La tradizionale parata con i carri – uno dei quali ospiterà la stessa BigMama – gli striscioni e la partecipazione di associazioni e della cittadinanza partirà da via San Benedetto intorno alle 16, ma l’appuntamento per il concentramento è alle 15. Al corteo partecipano 11 carri: quello del Coordinamento Liguria Rainbow, poi Comunità di San Benedetto/CGIL, Agedo, Trenino Famiglie Arcobaleno, Comunità Latinoamericane, Transatlantica, Arcigay Genova, Genova che Osa, Arci Genova – Futurevox, Movimento degli spazi sociali, collettivi e assemblee unite.

Da via San Benedetto il serpentone si dirigerà verso via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi e proseguirà poi toccando piazza della Nunziata, largo della Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto ,via dei santi Giacomo e Filippo, via Serra, via de Amicis, via Fiume e via XX Settembre per arrivare poi in piazza De Ferrari con i discorsi finali dal palco. Inevitabili dunque modifiche al traffico, in vigore dalle 15 alle 19 circa.

L’arrivo è previsto appunto intorno alle ore 19, un percorso totale di 4 chilometri che si snoderà nel centro città, salite comprese. Proprio per consentire a chiunque di partecipare il Liguria Pride ha previsto due “scorciatoie”: il percorso più breve è quello che da piazza Portello (passando da piazza Fontane Marose e via XXV Aprile) consente di raggiungere piazza de Ferrari, dove si può attendere l’arrivo della parata, in alternativa da piazza Corvetto si può imboccare via XII ottobre e raggiungere via XX settembre per ricongiungersi al corteo e fare insieme l’ultimo tratto.

Chiusura ai Luzzato con concerto dei Free Shots e dj set

Una volta terminato il corteo la serata proseguirà ai Giardini Luzzati, dove il primo giugno ha aperto il Village e dove, alle 20,30, si esibiranno i Free Shots dal vivo. Seguirà alle 23 il dj set sino a tarda notte di Ma Nu!.

Tra i carri in parata si distinguerà il segmento della comunità ecuadoriana, che ha radunato le realtà latinoamericane in una parte di corteo di grande impatto visivo. Alla luce dell’affluenza è stata data partecioalre attenzione all’accessibilità, all’inclusione e alla sicurezza. Una squadra di volontari sarà a disposizione per venire incontro ai bisogni che verranno raccolti, il discorso finale sarà tradotto in LIS e verrano usati font e scrittura di facile leggibilità: “La parata vuole essere uno spazio di libertà, di libera espressione e incisività. Chi partecipa si prende cura di questo spazio – sottolineando dal coordinamento del Liguria Pride – Non agiamo comportamenti sessisti, discriminatori, molesti e omolesbobitransfobici”.

Pride Liguria, il tema è ‘Rabbia Queer’

Tema “di quest’anno del Liguria Pride è ‘Rabbia Queer’, una rabbia “generativa, creativa, ironica, irriverente, provocatoria. È in un clima politico preoccupante, nel quale i diritti delle persone Lgbtqia+ e delle donne sono sotto attacco, ma anche segnato da una svolta autoritaria e repressiva, dalla demolizione del welfare e della cultura dei beni comuni e pubblici, da una politica militarista ed etno-nazionalista, che invitiamo tutte e tutti a portare la propria rabbia a questa nona edizione del Pride – spiegano dal coordinamento – una rabbia gioiosa come è stata declinata storicamente nel movimento Lgbt, una rabbia queer generativa, creativa, ironica, irriverente, provocatoria. Rivendichiamo le parole con cui ci ha accolto il sindaco Bucci nel 2018, oggi arricchite dal contributo di Papa Bergoglio: Offensiv*, divisiv*, e dotat* di immensa frociaggine”

“Siamo Furiose perché in questi anni Comune e Regione hanno attaccato frontalmente le famiglie arcobaleno, il DDL Zan, la salute e il benessere delle persone Lgbtqia+ e delle donne. Il Comune ha impugnato sentenze sull’omogenitorialità trascinando in tribunale madri lesbiche e costringendole a percorsi infiniti per vedersi riconosciute in quello che già sono: madri. Il vicesindaco Pietro Piciocchi è un sostenitore di Pro Vita e Famiglia, associazione ‘neocattolica’ che afferma che l’omosessualità è una malattia curabile e che finanzia campagne contro l’aborto, che purtroppo trovano consenso anche nel Consiglio Regionale – sottolineando dal comitato organizzatore – Nonostante i fatti, le amministrazioni locali hanno tentato operazioni di pinkwashing e rainbow washing (dai gusti di gelato dedicati alle donne l’8 marzo alle scritte luminose sul Palazzo della Regione per la giornata contro l’omolesbobiatransfobia) alla ricerca di consensi anche tra la comunità. Corruzione e arroganza sono ingredienti di questa politica che non guarda alle persone, fatta di propaganda, ignoranza, noncuranza e interessi di parte”.