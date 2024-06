Liguria. Sardegna battuta e semifinale conquistata. La Liguria vince la seconda puntata di Performer Cup Italy Pass, la trasmissione di Rai2 dedicata all’omonimo campionato nazionale di arti performative, e si guadagna così l’accesso alla semifinale con le vincenti degli altri gironi. La squadra ligure tornerà quindi in trasmissione domenica 14 e sabato 20 luglio, per una sfida che si preannuncia combattutissima.

Anche nel 2023 la nostra regione si è classificata al terzo posto del medagliere del campionato nazionale dedicato alle arti performative, guadagnandosi così il diritto di concorrere, con un “Dream team” formato dagli artisti più medaglisti della regione, nel programma tv. A condurlo sono Valentina Spampinato e Garrison Rochelle; new-entry nel cast artistico del format è la loanese Elena Ballerini, apprezzato volto Rai, che raccoglie interviste esclusive nel backstage.

A capitanare la squadra ligure è 24enne Alessia Cava, cantante, di Sanremo. Con lei altri due cantanti (Marco Caudullo di Savona e Alice Ghione di Cairo Montenotte), una performer completa (la savonese Giulia Chiovelli, la più piccola del gruppo con i suoi 12 anni), un pianista (Ivan Galli), una specialista di arti circensi e acrobatiche (Giulia Borzone), una Compagnia Piccola (il trio di tenori Paolo Rossi, Marco Caudullo e Andrea Chiovelli) e una Compagnia Grande (composta dai sanremesi Paola Oggero, Lara Fusco, Luca Guerra, Laura Sichetti, Paolo Rossi, Gabriele Rossi, Marco Codo, Selena Gaslini e dai savonesi Jessica Battiston, Andrea Chiovelli, Niccolò Chiapasco, Marco Caudullo, Elena Pedone, Vittoria Colamassaro, Greta Bernat, Alice Airaldi e Giulia Delfino). Presidente di Regione Manuela Gaslini.

La nuova edizione di “Performer Cup Italy Pass”, dopo il successo ottenuto dalle prime due stagioni, è tornata su Rai2 domenica 16 giugno, con una prima puntata “scoppiettante” nella quale la Sicilia ha battuto, non senza difficoltà, il team del Resto d’Italia. Poi è toccato alla Liguria, che domenica scorsa ha superato la Sardegna. Una affermazione netta che ha portato anche buone notizie per il team, con due convocazioni nella Nazionale Italiana Performer. Si tratta proprio della capitana, Alessia Cava, e della savonese Giulia Chiovelli: per quest’ultima si tratta di una riconferma, dato che faceva già parte della scorsa nazionale (in quel caso, però, in coppia con il padre).

Questa mattina, nel terzo e ultimo girone, la Lombardia ha avuto ragione della Toscana, regione finalista dello scorso anno. Il 14 luglio, nella prima semifinale, saranno dunque quattro le regioni in gara: alle vincenti Sicilia, Liguria e Lombardia si aggiungerà il Resto d’Italia, ripescato dai giurati.

Il programma televisivo, che celebra il connubio tra arte e sport, si articola su sei puntate. Dopo quella di stamane si tornerà in onda, dopo una settimana di pausa, il 14, 20 e 21 luglio. “Lo scopo della trasmissione – spiegano gli autori, tra cui figura anche Federico Moccia – sarà quella di dar vita a un avvincente competizione tra i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative, che oltre a essere dei validi artisti sono anche dei veri e propri atleti”.

Nel corso delle puntate i telespettatori vedono gli atleti sfidarsi, singolarmente o in gruppo, in esibizioni incentrate su una o più discipline come canto, danza, recitazione, arti circensi e acrobatiche. Novità nella giuria: accanto a Raffaele Paganini, ballerino e attore teatrale, e a Stefano Orfei, esperto di arti circensi e acrobatiche, c’è la performer Giulia Luzi. Ai tre giurati, in ogni puntata, si affianca una special guest: Peppe Vessicchio, Piedavide Carone, Ludovica Di Donato, Valeria Graci, Grazia Di Michele, Federico Moccia e Luciano Cannito.

Sei, invece, i coach: Ketty Capra, Michela Olivieri, Maura Paparo, Klaudia Pepa, Fabio Lazzara e Ivan Lazzara. La giuria tecnica, infine, è composta da Antonio Vandoni, Roberto Cardelli, Andrea Rizzoli, Gabriele Di Giorgio, Emanuele Castrucci, Gianluca Gucciardo, Renato Missaglia, Dariana Koumanova, Lina Gjorcheva, Rita Perrotta, Christian Raggi, Marcello Burgaretta, Salvatore Spinella.