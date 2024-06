Le Dogane bloccano 100 seggioloni per bambini e altri oggetti nel Retroporto di Genova

Genova. 100 seggioloni per bambini e 300 pezzi tra porte, finestre, prodotti per costruzione di materiale plastico, vetri per finestre e cavi per le telecomunicazioni privi della marcatura CE e non corredati delle istruzioni e delle informazioni di sicurezza prescritte dai Regolamenti UE sono stati bloccati all’importazione dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso gli uffici delle dogane di Rivalta Scrivia, nell’alessandrino, nel Retroporto di Genova.

In ottica di stretta collaborazione tra dicasteri, l’ufficio delle Dogane ha prontamente informato il ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato le valutazioni effettuate dai doganieri.

La merce descritta dovrà, pertanto, essere riesportata in quanto non conforme alla normativa europea.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è sempre particolarmente attenta all’aspetto della sicurezza dei prodotti, in particolare nell’ambito dei materiali da costruzione, settore tecnico e particolarmente delicato poiché i prodotti con questa destinazione, qualora non rispondenti agli standard dell’Ue, potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti i cittadini.