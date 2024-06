Lavoretti per Genova Jeans come compiti delle vacanze, Ghio e Candia chiedono chiarimenti

Genova. “Con Genova Jeans eravamo convinti di averle viste tutte: ragazzi fatti lavorare come volontari, bilanci milionari e poco trasparenti e poi flop di visitatori alle varie iniziative. A questo elenco oggi si aggiunge un altro capitolo curioso: la richiesta di far fare delle installazioni ai bambini della scuola materna, durante le vacanze estive, quindi senza alcuna preparazione né tanto meno fornitura dei materiali necessari”. Questa la denuncia della consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia e della consigliera comunale “Rossoverde” a Tursi Francesca Ghio.

“In una scuola dell’infanzia comunale è stata fatta questa assurda richiesta ai genitori – spiegano Candia e Ghio -. Ricordiamo come tutti gli istituti comunali genovesi abbiano difficoltà a fornire ai bambini i materiali per i laboratori o molto più semplicemente lo scottex e i fazzoletti che puntualmente vengono portati dai genitori. In questo quadro ci sembra non opportuno chiedere ai bambini, e alle loro famiglie, di sobbarcarsi le spese per creare un’installazione artistica da esporre durante la prossima edizione di Genova Jeans a settembre”.

“Ricordiamo che si parla di una manifestazione già ampiamente contestata per il budget milionario stanziato nelle precedenti edizioni – sottolineano Candia e Ghio -. Uno sperpero enorme di risorse pubbliche che non sono state utilizzate per pagare il lavoro di centinaia di ragazzi e ragazze, assoldati come ‘volontari’, e oggi sappiamo che non andranno nemmeno a coprire le spese dei materiali per il lavoro artistico di bambini tra i 3 e i 6 anni”.

“Le attività artistiche di gruppo sono fondamentali nello sviluppo dei bambini – concludono Candia e Ghio – e per questo avremmo potuto anche ‘capire’ l’organizzazione di laboratori e corsi a tema jeans. Quello che però viene richiesto ai genitori di un asilo comunale genovese è diverso: far lavorare da soli e senza indicazioni dei bambini durante le vacanze estive, scaricare i costi dei materiali sulle loro famiglie e utilizzare le loro creazioni per alimentare la propaganda di una manifestazione nata male e proseguita peggio. Questo per noi è del tutto inaccettabile”.

La replica dell’assessora comunale Marta Brusoni

“Le consigliere rossoverdi Ghio e Candia sono proprio a corto di argomenti se sono arrivate ad attaccare i laboratori dedicati ai bambini organizzati nell’ambito di Genova Jeans, coinvolgendo in modo concreto e costruttivo circa 50 scuole materne, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa che abbiamo lanciato”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni rispondendo alla nota della consigliera comunale della lista Rossoverde Francesca Ghio e della consigliera regionale Lista Sansa Selena Candia.

“L’obiettivo è semplice, ma evidentemente va chiarito alle due consigliere: stimolare i bambini a usare oggetti di scarto trovati a casa, preferibilmente vecchi jeans usati, quindi non da acquistare in alcun modo, per realizzare in famiglia, durante l’estate, non come un compito ma come un divertimento, alcuni ‘lavoretti’, quelli che da sempre, facciamo o abbiamo fatto con i nostri figli. È stato messo a disposizione anche il jeans del jeans lab di via Prè, ma proprio nell’ottica di educare i più piccoli nel riutilizzo dei materiali si è preferito lasciare libertà nei materiali da usare”, continua.

“Invito fin da ora le due consigliere a venire a vedere l’esposizione che sarà allestita prossimamente: magari potranno rendersi conto di persona parlando con i bambini delle materne coinvolte di quale ‘granchio’ hanno preso, offendendo il buonsenso e l’operato dei nostri insegnanti. Infine, contrariamente a quanto dicono le due consigliere, tutti i ragazzi che hanno lavorato come animatori a Genova Jeans sono stati sempre regolarmente pagati”, conclude.