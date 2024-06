Lavagna, recuperata l’auto caduta in mare. Ancora gravissimi mamma e figlio di 6 anni

Lavagna. Restano gravissime le condizioni di mamma e figlio che sabato sono stati recuperati dall’abitacolo di un’auto precipitata in mare dal molo del porto di Lavagna.

La donna, 45 anni, è ricoverata nella rianimazione dell’ospedale di Lavagna, intubata e priva di conoscenza, stazionaria pur nella sua gravità. La prognosi è riservata. Il figlio, un bimbo di 6 anni, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini: recuperato dall’auto in arresto cardiaco, è stato rianimato e trasferito all’ospedale pediatrico genovese, ma la situazione resta drammatica.

A bordo della macchina c’erano anche il padre e gli altri due figli, di 13 e 16 anni, anche loro ricoverati a Lavagna e assistiti dall’equipe medica e psicologica. Non sono in gravi condizioni, ma fortemente sotto choc per l’accaduto.

Lunedì mattina intanto i vigili del fuoco hanno recuperato l’auto dalle acque del porto di Lavagna l’auto, una berlina, su cui viaggiava la famiglia. La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio: stando a quanto ricostruito dai testimoni la vettura stava effettuando una manovra di retromarcia sul molo, ma non si è fermata, e dopo aver divelto una colonnina è finita in acqua. Il padre e i due figli più grandi sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo, la mamma e il bambino sono rimasti intrappolati per diversi, interminabili minuti sott’acqua. A recuperarli un sommozzatore presente per caso sul luogo dell’incidente.

Gli accertamenti sono affidati alla Circomare di Santa Margherita Ligure e ai carabinieri.