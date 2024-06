Auto precipita in mare al porto di Lavagna, gravissimi mamma e figlio di 7 anni

Lavagna. Grave incidente nel pomeriggio di sabato a Lavagna, dove un’auto con a bordo una famiglia è caduta in mare dal molo del porto turistico.

A bordo del mezzo erano presenti cinque persone, tra cui una donna con il figlio di sette anni. Gli altri tre passeggeri sono riusciti a uscire subito dall’abitacolo, ma mamma e figlio sono rimasti all’interno. I soccorsi immediati sono arrivati da alcuni passanti che si sono gettati in acqua, poi raggiunti dagli uomini della Capitaneria di Porto, dalle ambulanze inviate dal 118 e anche dai vigili del fuoco.

Mamma e figlio sono stati estratti dall’abitacolo e rianimati. Quando sono stati issati sul molo erano infatti privi di conoscenza. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale di Lavagna, il bambino, anche lui in codice rosso, in elicottero all’ospedale Gaslini.

Non è chiaro come l’auto sia finita in acqua e per quale motivo, gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri e della Capitaneria.