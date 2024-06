“L’autogestione non si processa”, il presidio degli antagonisti davanti al Tribunale di Genova

Genova. Questa mattina presso il Tribunale di Genova è partito il processo per i due attivisti del Centro Sociale Terra di Nessuno denunciati per occupazione abusiva durante le operazioni di sgombero coatto del 3 novembre 2023, che ha seguito quello coordinato dalla Polizia Locale dell’8 ottobre 2021, al quale aveva fatto seguito una rioccupazione nel maggio del 2022.

Fuori dal palazzo di giustizia, in concomitanza, è stato portato un presidio di solidarietà da parte di diversi attivisti del Tdn e del Buridda che hanno appeso uno striscione con scritto “L’autogestione non si processa”, per stigmatizzare quello che di fatto è uno dei primi procedimenti del genere in città.

“Al di là di come possa andare, siamo sicur* che, anche se avremo infranto qualche regola, siamo dalla parte giusta – scrivono gli antagonisti in una nota stampa – poichè abbiamo lottato praticando autogestione, critica politica e socialitá senza profitto. Non abbiamo memoria di un evento simile nella nostra città, non ci sembra che nessuno sia mai stato denunciato e portato a processo per occupazione e questo deve far riflettere sul clima sociale e politico che stiamo vivendo e sul modello di città che continuano a venderci”.

“Dal primo sgombero del Csoa Terra di Nessuno in poi si è fatto sempre più insistente e pratico un attacco diretto a tutti gli spazi autogestiti genovesi. L’attacco repressivo non è tanto finalizzato a colpire quello che si fa al loro interno, ma mira soprattutto ad annientare la sfida al sistema che essi rappresentano – continua la nota – In questi mesi si fa sempre più insistente la volontà di sgomberare il laboratorio sociale occupato e autogestito Buridda da parte dell’Università di Genova che nascondendosi dietro alla società Aliseo fa interessi di Comune e Regione . L’ennesimo atto volto a cancellare un’esperienza ventennale di socialitá dal basso e controcultura che continua a denunciare una città sempre più vetrina e assolutamente non alla portata di chi la vive. Al di là delle denunce e delle minacce di sgombero, ai nostri posti ci troverete per difendere gli spazi che tutti e tutte insieme rendiamo liberi e attraversabili. Giù le mani dai spazi sociali. La terra di Nessuno è anche la nostra”.

Per la cronaca l’udienza è stata poi rinviata al 22 novembre ore 11:30 per escussione dei testi del pubblico ministero.