L’attacco mediatico contro i magistrati, Anm: “Atti gravi”. Richiesto intervento del Csm

Genova. “Per quasi un mese abbiamo evitato interventi pubblici con la speranza che il dibattito pubblico rientrasse nei giusti binari della doverosa attenzione e della legittima critica di provvedimenti giudiziari. Così non è stato. Nella giornata di sabato, la testata Libero, nell’articolo “La mamma del Gip dell’inchiesta Toti fa politica per il Pd”, è arrivata ad una inaccettabile profilatura delle presunte opinioni politiche dei familiari più stretti della dott.ssa Paola Faggioni per screditare l’imparzialità e la correttezza professionale della collega”.

Con queste parole, affidata ad una nota stampa diffusa questa mattina, la giunta ligure dell’Associazione Nazionale Magistrati denuncia l’aggressione mediatica ricevuta da alcuni colleghi a seguito dell’inchiesta della procura genovese sulla corruzione in Liguria.

“Dopo la notizia delle ordinanze cautelari emesse nell’ambito del procedimento a carico di Giovanni Toti ed altri indagati – si legge nel comunicato – abbiamo assistito a prese di posizioni offensive nell’ambito di dichiarazioni di esponenti politici e titoli di alcune testate giornalistiche tra cui: “La vendetta delle toghe colpisce i partiti che parlano di separazione delle carriere”, “Vorrei sapere se ci fossero microspie negli uffici di qualche magistrato, per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato”. Alcuni opinionisti si sono spinti a definire in trasmissioni televisive i magistrati impegnati nel procedimento come: un’associazione a delinquere”.

L’ultimo caso, quello di sabato viene poi definito come un “attacco gravemente scomposto, nei confronti di uno dei magistrati impegnati nell’inchiesta che nulla ha a che vedere con la legittima critica dei provvedimenti giudiziari, i diritti delle persone indagate, il diritto all’informazione. Analoghe iniziative mistificatorie erano già state rivolte verso i magistrati del Pubblico Ministero, Federico Manotti e Luca Monteverde. Gli attacchi sono gravi: lo sono per i diretti interessati, lo sono per la magistratura che essi rappresentano e lo sono per il popolo italiano in nome del quale i giudici pronunciano le sentenze”.

Per questo motivo “La Ges esprime profonda solidarietà ai tre colleghi impegnati nell’inchiesta, ciascuno secondo la propria funzione e tutti nel pieno rispetto della deontologia professionale in adempimento di quelli che sono, prima di tutto, i doveri che l’ordinamento impone al Pubblico Ministero e al Giudice per le Indagini Preliminari. Adotterà ogni iniziativa volta a tutelare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati del distretto in tutte le competenti sedi. Invita tutti i colleghi ad esporre il presente comunicato negli uffici giudiziari e a darne lettura nel corso delle udienze. Propone alla Gec di adottare analoghe iniziative a tutela dei colleghi e dell’indipendenza della magistratura. Propone, altresì, ai consiglieri del CSM di aprire una specifica pratica a tutela dei magistrati sopra esposti”.