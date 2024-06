L’associazione Anglad sbarca in Valle Scrivia: il sostegno a persone e famiglie a 360 gradi

Genova. Presenti da tempo nel tessuto cittadino genovese con i loro progetti sociali, sbarca anche a Casella l’associaziome Anglad in occasione dell’Expò della Valle Scrivia, fortemente voluto dal sindaco Gabriele Reggiardo.

Nata nel lontano 1985 come realtà di supporto al percorso degli ex tossicodipendenti usciti dalle comunità di recupero, Anglad Genova oggi è una realtà decisamente molto più variegata in considerazione del novero di progetti, collaborazioni e servizi che è in grado di gestire grazie ai suoi soci ed all’efficace rete costruita. Rilevata ormai 15 anni fa da Luciano Cartosio, psicologo e psicoterapeuta, e da Vincenzo Palomba, pedagogista, entrambi consiglieri onorari in Corte d’Appello, Anglad oggi si occupa del sostegno all’individuo e alla famiglia a 360° attraverso la collaborazione ed il supporto dei suoi soci, tutti professionisti: psicologi, pedagogisti, manager, avvocati, assistenti sociali, formatori, infermieri e altro ancora. Verificata l’esigenza del singolo, viene analizzato il caso di cui Anglad inizia a farsi carico costruendo una mini-equipe che accorpa le professionalità più idonee alla risoluzione delle problematiche emerse. Molti dei servizi offerti risultano gratuiti.

“L’intenzione è quella di svolgere un intervento di ‘perequazione sociale’ nella comunità, ovvero cercare di rendere accessibili sia economicamente che geograficamente servizi e opportunità che altrimenti sarebbero preclusi ad una grossa fetta di famiglie” – ci racconta Vincenzo Palomba, presidente dell’associazione, incontrato proprio nello stand allestito sull’ampio prato di Casella – al Lagaccio gestiamo da tantissimi anni il Centro Polivalente ‘Giovanni Scrivani’, una sorta di casa delle associazioni che si dividono a calendario gli spazi di questo centro per proporre attività sportive, ludiche, ricreative, aggregative, culturali e molto altro ancora, che siano per tutti e alla portata di tutti. L’esperienza positiva è costruttiva al Lagaccio, quartiere a cui sono molto affezionato, ci ha in qualche modo ispirato l’elaborazione di qualcosa di più specifico e, al contempo, più strutturato che è il “metodo Anglad”, la capacità di creare reti (sia di professionisti che di realtà associative) intorno all’individuo e alla sua famiglia, reti che possano essere protettive e propulsive al contempo per la risoluzione della problematica emersa”.

“Perché all’Expò della Valle Scrivia? –ragiona Cartosio, uno dei membri fondatori- in primis ringraziamo il sindaco Reggiardo per l’opportunità; il tutto nasce da un ragionamento che abbiamo elaborato con il nostro vulcanico presidente. Vincenzo è stato per quasi un anno a lavorare in una struttura per anziani in vallata constatando, una sostanziale carenza di servizi per le famiglie, nonostante l’impegno delle amministrazioni locali; la stessa carenza l’ abbiamo potuto verificare anche in molti quartieri periferici del comune di Genova. Ecco perché, dopo aver aperto lo studio di consulenze in via Cesarea 12/3, una zona molto centrale, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti –perché non esportare i nostri servizi anche nelle zone più lontane e periferiche, magari coinvolgendo professionisti presenti in loco che sposino la nostra mission e la nostra vision e diventino un punto di riferimento Anglad in quel luogo? Così abbiamo accettato la sfida”.

“L’idea adesso è quella di far nascere delle “cellule” di Anglad in tutti i territori della città metropolitana di Genova – ci racconta Michela Di Giorgio, pedagogista di Anglad- e, per questioni di opportunità e di affetto (in qualche modo ci sentiamo legati alla Valle Scrivia), abbiamo iniziato da qui. Grazie al sindaco Reggiardo, che ha creduto da subito nella nostra proposta, a breve apriremo un nostro sportello a Casella e ne siamo molto contenti perché in questa valle stiamo già seguendo parecchi casi. Abbiamo già un gruppetto di persone residenti in zona disposte a mettersi in gioco con noi e una referente territoriale per la Valle Scrivia, la dott.ssa Caruso”.

“Entrare in Anglad è un vero piacere, un’esperienza professionale ma anche un percorso umano arricchente grazie al quale senti di essere utile alla comunità e, al contempo, di collaborare con persone che hanno una visione del mondo tendente alla giustizia e all’equità- commenta Emanuela Caruso, referente di Anglad per la Valle Scrivia – a me l’arduo compito di aprire il primo nucleo Anglad fuori dal comune di Genova ma consapevole del supporto di tutti i soci e le socie e della partecipazione entusiasta di alcuni residenti locali che hanno aderito all’idea”.

“Le aree in cui Anglad interviene sono molteplici e tutte rivestono importanza vitale per il singolo e per la comunità, approfondisce il dott. Reale Gabriele, Esperto di Fondi Europei e Pedagogista – supporto psicologico, consulenze educative e pedagogiche, interventi legali sia nel civile che nel penale, messe alla prova, organizzazione di eventi, collaborazioni con enti del terzo settore. I nostri interventi si rivolgono anche ad Enti pubblici e privati affinché Fondi Europei possano supportare lo sviluppo del territorio e dei servizi in esso presente creando opportunità di formazione e lavoro. Il sistema funziona e lo applichiamo quotidianamente. Insieme al presidente abbiamo recentemente scritto un progetto che ha vinto un contributo a fondo perduto per l’ASD Sporting Club Pegli 2. Si tratta di un piccolo ma efficace supporto grazie al quale minori in situazioni di difficoltà economiche e sociali accederanno a sport come il tennis e il padel, che altrimenti rimarrebbero loro preclusi. Insomma, il nostro paradigma è quello di fornire opportunità, costruire reti. Durante l’Expò abbiamo incontrato gli abitanti della valle, abbiamo conversato con loro, ascoltato i vissuti quotidiani e questo ci ha permesso di comprendere come i servizi offerti da Anglad possano risolvere le problematiche quotidiane dei più deboli, dei più fragili o di chi momentaneamente ha bisogno di un aiuto concreto”

“Vogliamo arrivare ovunque- scherza Vincenzo Palomba- è un dovere civico prima che etico offrire alle famiglie e alle persone servizi come la psicoterapia o le consulenze educative che non dovranno più essere inaccessibili sia economicamente che geograficamente e, soprattutto, poter intervenire tempestivamente e sistematicamente sui più piccoli, garantendo loro tutte le cure di cui hanno bisogno in supporto ai loro genitori. Una frase di una canzone di Concato ci ispira particolarmente – chiosa il presidente Vincenzo Palomba -la voglio citare perché credo rappresenti bene l’anima di Anglad ‘serve immaginare per comprendere però senza nessuna velleità, c’è solo della gente da difendere: è tutto qua‘”