Genova. Se in queste settimane i genovesi hanno dovuto sopportare un clima praticamente monsonico, fatto di un continuo alternarsi di ondate di caldo e piogge anche torrenziali, nei prossimi mesi ringrazieranno l’imprevedibile clima ligure: l’estate – nella speranza che arrivi prima o poi – inizia con le riserve idriche dei nostri laghi praticamente ai massimi livelli riducendo ai minimi termini la possibilità di arrivare nei prossimi mesi ad una situazione di severità idrica registrata nelle scorse annate.

A dircelo sono direttamente i dati che arrivano dai quattro invasi principali della rete idrica gestita da Iren, che restituiscono una percentuale di riempimento del 92,3%, pari a 37,6 milioni di metri cubi d’acqua presenti nei laghi su una capacità complessiva di 40 milioni.

I dati, forniti da Iren, sono decisamente distanti da quelli registrati negli anni scorsi: nel 2023 ad inizio giugno il valore di riempimento dei laghi si era fermato al 75%, consentendo comunque di trascorrere una estate decisamente più “fresca” rispetto a praticamente tutto il resto del paese. Paese che invece oggi risulta essere diviso in due, con il Sud alle prese, ancora una volta, con un periodo siccitoso decisamente preoccupante che rischia di mettere in ginocchio il comparto agricolo di molte regioni. Come segala IlSole24Ore, la produzione di olive in Puglia è praticamente dimezzata, come quella del grano in Sicilia, mentre sono a rischio intere coltivazioni di mais in Abruzzo. Secondo i dati dell’Anbi, l’allarme rosso riguarda oltre il 50% dei territori in Sicilia, Puglia e Basilicata, le zone costiere di Calabria e Sardegna.

La tracimazione controllata del Brugneto dello scorso marzo

Nel dettaglio la performance dei nostri invasi è decisamente “esaltante”: al 25 giugno il Brugneto (che nei mesi scorsi ha registrato due tracimazioni controllate) contava 24,5 milioni di metri cubi d’acqua su una capacità totale di 25, i laghi del Gorzente, due dei quali sono in manutenzione, conta 5,4 milioni di metri cubi, il Val Noci è praticamente pieno con 3,2 milioni di metri cubi rispetto ad una capacità di 3,3 e chiude in bellezza il Busalletta pieno al 100% con 4.5 milioni di metri cubi d’acqua presenti.

Oltre a ciò, le costanti piogge di queste settimane hanno di fatto riempito praticamente tutte le falde sotterranee del territorio genovese dalle quale decine di pozzi attingono acqua per immetterla nella rete idrica cittadina, mentre al momento anche la captazione dai corsi d’acqua e dalle sorgenti non presenta nessuna anomalia negativa.