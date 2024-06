La verità dietro un caso mediatico italiano, allo Studio Rossetti il 20/6 il libro-inchiesta di Andrea Shaw

Genova. “Bice, la nonnina che è scappata dalla rsa per vedere il mare”. È stata dipinta in questo modo la donna trovata nei pressi di un hotel a Bellaria dopo essersi allontanata dalla rsa di Faenza dove era ricoverata. Un fatto di cronaca del 2023 che è diventato caso nazionale dopo l’interesse di alcune trasmissioni del pomeriggio televisivo.

Dietro a questa facciata c’è invece una storia ben diversa che viene raccontata in un libro presentato giovedì alle 18:30 nello studio d’arte contemporanea Rossetti in via Chiabrera 33 rosso: Ho sempre scritto d’amore, stavolta ho scritto di te di Andrea Shaw. Letture e moderazione a cura di Lucia Caponetto.

Bice, purtroppo, non è la cara nonnina che cerca l’indipendenza dalle figlie ingrate che l’hanno abbandonata al suo destino e affidata a un amministratore di sostegno perché volevano liberarsene.

Tutt’altro.

In questo libro-inchiesta, la vicenda è raccontata in prima persona dalla figlia minore di Bice con grande coraggio, visto quello che ha dovuto subire per tutta la vita proprio a causa della madre.

Vengono ripercorsi, alternati, i fatti privati e personali e i momenti in cui il caso di Bice è diventato nazionale in un parallelismo che evidenzia il cortocircuito tra l’immaginario collettivo trasmesso dalle telecamere e la realtà dei fatti documentati da procedimenti legali.