La Rappresentativa Regionale Ligure Under 16 è sconfitta (2-1) dalla selezione tedesca Baviera

Spiazzo. La Rappresentativa Regionale Ligure Under 16 è stata sconfitta (2-1) nella terza gara del 6° Torneo Eusalp dalla selezione tedesca della Baviera.

I ragazzi di mister Dario Oddone andati in vantaggio con Bovio, sono raggiunti e superati dal Baviera, che grazie al successo odierno giocherà la finalissima con il Friuli Venezia Giulia.

La formazione scesa in campo:

(4-2-3-1): Guarnieri; Canepa, Ditillo, Gallo Ottonello; Temani, Bastianelli; Burlandi, Menini, Bovio; Ceccolini

Nel secondo tempo sono entrati: Cannella, Prina, Bonanni, Covelli, Porta

La Rappresentativa Under 16 tornerà in campo domenica 16 giugno, affrontando Trento per il settimo e ottavo posto.

“Il nostro percorso al Torneo Eusalp è risultato complicato – afferma il commissario tecnico Corrado Orcino – dopo una buona prova con la Lombardia abbiamo avuto un brusco calo di prestazione con il Veneto, mentre oggi abbaimo giocato contro la selezione tedesca della Baviera, che ha impressionato per intensità, qualità e determinazione da professionisti. Completeremo la valutazione dei singoli nella gara di domenica con il Trento”|.