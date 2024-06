La pioggia stoppa Roberto Malvasio allo slalom “Busalla – Crocefieschi”

Genova. Anche quest’anno, così come nel 2023, è stata la pioggia l’avversario maggiore di Roberto Malvasio allo slalom “Busalla – Crocefieschi”, a cui ha preso parte con una Radical SR3 della Polini Motorsport. Il pilota di Ronco Scrivia, dopo aver effettuato la salita di ricognizione in condizioni meteo normali, ha affrontato – mentre su tutta la zona si stava scatenando un vero e proprio diluvio che ha accompagnato l’intero svolgimento della gara – la prima delle previste tre manche e poi si è fermato per non correre rischi e compromettere la vettura.

“Quando piove forte – ha osservato Roberto Malvasio – le vetture Sport sono penalizzate. Io ho fatto la prima manche sotto una pioggia già notevole e, visto che aumentava, ho optato per fermarmi onde evitare di fare danni soprattutto alla vettura, che utilizzavo per la prima volta e a cui ho preso le misure, dato che ha dimensioni maggiori della Radical SR4 che uso abitualmente, durante la manche di ricognizione. Penso che, in condizioni meteo normali, avrei potuto mettere a segno una buona prestazione”.

“Sono dispiaciuto per come è andata la giornata – ha aggiunto il pilota di Ronco Scrivia – e per non aver potuto confrontarmi totalmente. Penso che avrò una nuova opportunità di correre con la Radical SR3, magari negli slalom della provincia di Genova a cui ho intenzione di partecipare quest’anno”.

Nella foto:

Roberto Malvasio in gara alla “Busalla – Crocefieschi”