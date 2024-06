La denuncia del sindacato dei poliziotti: “La Questura è rimasta senza carta per le fotocopie”

Genova. Gli uffici della Questura sono rimasti senza carta per le fotocopie. A denunciarlo è il Sap (sindacato autonomo di polizia) che si impegna a provvedere all’acquisto se la situazione non si risolverà entro la settimana.

“Le difficoltà in cui versa la Polizia di Genova non le scopriamo certo oggi: ponteggi che coprono la Questura ormai da anni, senza nessun segnale di soluzione, carenza di uomini e mezzi, mancanza di sufficienti alloggi di servizio, ma la notizia odierna fa veramente venire i brividi – scrive il segretario Giacomo Gragnano in una nota -. Gli uffici non dispongono più di carta per le fotocopie e alcuni commissariati sono costretti a riciclare quella portata dagli utenti per la stampa di ricevute per passaporti e porto d’armi”.

“Pensavamo si trattasse di un caso isolato, ma un breve giro di telefonate ci ha fatto appurare che la situazione riguarda tutti gli uffici – continua Gragnano -. Alcuni hanno in cassaforte una risma per le urgenze, altri salvano su Pc atti non urgenti in attesa dei rifornimenti e, seppur non ci è stato riferito, qualcuno provvede di tasca propria come si faceva in tempo di mancanza di carburante.

“Il deposito degli approvvigionamenti è vuoto da tempo. Se la soluzione non si risolve entro la settimana, il Sap genovese provvederà ad acquistare della carta per permettere ai colleghi di svolgere il proprio lavoro in maniera più dignitosa”, conclude