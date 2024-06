La comunità che lo ospita denuncia la scomparsa di un minore: i carabinieri lo trovano a spacciare in centro storico

Genova. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto a spaccio e rapine i carabinieri della Compagnia Centro la scorsa notte hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico nonché sui mezzi di trasporto pubblico (circa 10 autobus) che hanno portato all’identificazione di 50 persone.

Quattro le denunce scaturite dai controlli. Tra queste quella di un minorenne senegalese per spaccio. Il giovane è stato notato in zona Prè/Vico Largo a cedere dosi di eroina, cocaina e crack a due cittadini ecuadoriani di 27 e 36 anni. Il minorenne, in base a quanto emerso dai controlli, era stato segnalato come scomparso dalla comunità di Sampierdarena dove era ospitato.

Nei controlli sono stati anche denunciati un israeliano di 43 anni e un cittadino marocchino di 26 anni, entrambi pregiudicati e irregolari sul territorio italiano, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per immigrazione clandestina. I due, controllati e perquisiti in via Gramsci, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico e di un tirapugni, nascosti nelle tasche dei giubbotti. Denunciato infine per immigrazione clandestina un cittadino della Mauritania di 34 anni, irregolare sul territorio.