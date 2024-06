La 1000 Miglia oggi a Genova, ecco dove vedere le auto d’epoca

Genova. Passa oggi da Genova la 1000 Miglia, detta anche la Corsa più bella del mondo, ed è la prima volta nella sua storia.

Il capoluogo ligure ospita il pranzo in gara della seconda tappa della corsa automobilistica Torino-Viareggio passando per Acqui Terme e scendendo sull’Aurelia dal passo del Turchino. Le auto passeranno quindi da Pra’, Pegli, Sestri, per poi imboccare via Guido Rossa, lungomare Canepa, la Sopraelevata, piazza Cavour, per arrivare ai Magazzini del Cotone con sosta per il pranzo e attività di controllo orario. Si riprende attraversando corso Quadrio, corso A. Saffi, via Diaz, Galleria Colombo, piazza de Ferrari e via XX Settembre per poi svoltare in piazza della Vittoria, dove si svolge il controllo timbro. Quindi le auto imboccheranno via Cadorna e, attraversando via Invrea epiazza Alimonda, imboccano prima corso Gastaldi e poi corso Europa per dirigersi a Levante.

Le prime auto ad arrivare a Genova saranno le 118 Ferrari del Tribute 1000 Miglia.

Gli appassionati potranno vedere da vicino i bolidi della 1000 Miglia in piazza della Vittoria, dove dalle 11.15 alle 12.30 sosteranno le 118 Ferrari Moderne e, dalle 13.15 alle 15.00, le 420 auto storiche.

Oltre al convoglio dei circa 420 esemplari unici prodotti dal 1927 al 1957 e alle 118 Ferrari, ci saranno le auto full-electric della 1000 Miglia Green (che anticiperanno le storiche) e le Supercar e Hypercar moderne della 1000 Miglia Experience. Sarà presente anche l’auto a guida autonoma del Politecnico di Milano, del Progetto 1000 Miglia Autonomous Drive.

La 1000 Miglia è inserita nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale 1000 Miglia.