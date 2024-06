Italia-Turchia 0-0: Retegui si impegna, ma delude come gran parte della squadra

Bologna. Non certo la miglior prestazione in Azzurro quella di Mateo Retegui ieri sera al Dall’Ara nell’amichevole contro la Turchia.

L’attaccante del Genoa, complice anche i carichi di lavoro di mister Spalletti, è apparso un po’ appesantito ieri nella partita che lo ha visto titolare nell’Italia in vista di Euro 2024 e sostituito al 68′ da Raspadori.

Per lui due occasioni che in altri momenti di sicuro non avrebbe sprecato: il primo tiro della partita al 7′ non è stato finalizzato al meglio dopo un bel controllo al limite ma il sinistro si è spento sul fondo. Sempre nel primo tempo al 24′ non riesce a intervenire su un corner di Dimarco sul primo palo. Al 31′ non arriva per un soffio sul cross di Cristante dalla destra, una delle occasioni migliori per l’Italia.

La sua partita praticamente si conclude al 59′ con una rovesciata terminata oltre la traversa su cross di Pellegrini.

C’è da dire che l’italo-argentino, esclusi gli infortuni, praticamente non si è mai fermato da oltre un anno, visto che è arrivato al Genoa con il campionato argentino ancora in corso. Per lui potrebbe preannunciarsi una sportiva ‘rivalità’ con Scamacca per il posto da titolare.