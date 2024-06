Italia – Croazia: Retegui titolare, la punta del Genoa dal primo minuto nel match decisivo

Alle ore 21 scatterà la terza e ultima partita del Girone “B” di Euro2024. L’Italia rischia di essere eliminata in caso di sconfitta e contemporanea vittoria dell’Albania su una Spagna già sicura del primo posto. Per scongiurare questa ipotesi nefasta, Luciano Spalletti cambia tre giocatori rispetto allo schieramente impiegato sia contro l’Albania sia contro le Furie Rosse. Modificato anche il modulo, sarà un 3-5-2 il cui ruolo di prima punta sarà occupato da Mateo Retegui.

L’allenatore toscano non sembra aver apprezzato la prestazione di Scamacca contro la Spagna. Spalletti ha deciso di dare spazio all’ex giocatore del Tigre nel match più importante. Infatti, per passare il turno come seconda della classe l’Italia deve perlomeno pareggiare contro Modric e compagni. In caso di sconfitta e di non vittoria degli albanesi, l’Italia chiuderebbe al terzo posto e per passare dovrebbe classificarsi almeno quartultima nella classifica delle sei terze. In caso di secondo posto, sarà sfida alla Svizzera.

Esclusioni eccellenti. Oltre a quella di Scamacca, c’è anche quella di Chiesa. In difesa, titolare Darmian. Fuori Frattesi.

.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Darmian, Barella. Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui. Allenatore: Spalletti.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Sucic, Kramaric, Mario Pasalic. Allenatore: Dalic