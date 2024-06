Italia-Croazia, come ha giocato Retegui? La prima da titolare a Euro2024 del bomber del Genoa

L’Italia ha passato il turno pareggiando 1 a 1 contro la Croazia al 98′ con goal di Zaccagni. C’era tanta curiosità nel vedere Mateo Retegui titolare in campo internazionale in una partita cruciale per il passaggio del turno. Un test probante per misurare il livello della punta del Genoa dopo un campionato buono ma non esaltante (7 goal, uno dal dischetto), con le attenuanti dell’ambientamento e dell’infortunio.

La prova negativa in generale degli Azzurri non ha favorito il lavoro degli attaccanti. L’Italia con il 3-5-2 disegnato da Spalletti è partita timida contro il palleggio, seppur in formato “moviola”, della Croazia. Anche dopo l’1 a 0 di Modric, che ha riscattato in tempo record il rigore che si è fatto parare da Donnarumma, l’Italia ha giocato in modo confuso. Più brio dopo gli ingressi di Chiesa, Fagioli e Zaccagni.

In una partita “paludosa” con una Nazionale poco fluida e bloccata da limiti tecnici ma soprattutto mentali con gli spettri dell’eliminazione, anche Retegui non ha brillato pur dimostrando nel primo tempo di sapersi posizionare bene in area.

Le cose buone in area sono entrambe nel primo tempo e vicine l’una all’altra. Al 21′ Retegui colpisce bene di testa sovrastando Gvardiol, che riesce comunque a deviare in corner. Due minuti dopo, riceve bene in area a rimorchio e calcia, ma fa opposizione un difensore della Croazia. Dopodiché tante sportellate e tante corse per pressare.

Una prova nel complesso sufficiente per abnegazione e sacrificio più che per qualità, tenuto conto delle difficoltà della squadra. Una valutazione confermata dai media nazionali e internazionali.

Per quanto concerne la carta stampata, La Gazzetta dello Sport ha giudicato con il 6 la prestazione di Retegui (“riceve tre palloni e colpisce tre volte”). Sky Sport è dello stesso avviso, 6 abbinato all’aggettivo “utile”. Leggermente sotto alla sufficienza su Eurosport, che giudica la prestazione con un 5,5. Qui viene sempre elogiato lo spirito ma si evidenziano i limiti tecnici del giocatore. Ampliando lo sguardo, sul sito della BBC gli utenti possono per un certo limite di tempo valutare le prestazioni dei giocatori. Retegui è stato valutato con una media di 5,64.