Genova. Questa mattina l’assemblea ordinaria degli azionisti di Iren ha approvato il bilancio d’esercizio 2023, chiuso con un utile di oltre 172 milioni di euro. Una parte di questo soldi è stato deciso, come previsto, di destinarla ai dividendi degli azionisti, tra cui compare anche il Comune di Genova che detiene quel 18,5% delle azioni che lo rendono l’azionista principale della multiutility.

Ad essere destinati agli azionisti poco più di 154 milioni di euro, che per l’amministrazione genovese equivalgono a circa 29 milioni di euro che arriveranno nelle casse di Tursi entro il mese di luglio. “Parte di questi soldi – spiega l’assessore al bilancio del Comune di Genova e vicesindaco Pietro Piciocchi – andranno nella rata del debito che l’amministrazione ha attivato per comprare le azioni vendute dal Comune di Torino. Ne rimarranno 14 di milioni già inseriti nel bilancio previsionale e che concorrono alle spese strutturali dell’ente“.

Un dividendo che comunque è in crescita rispetto agli scorsi: “Merito del piano industriale di Iren – commenta Piciocchi – ma anche merito della scelta che abbiamo fatto nel 2018 di acquisire nuove azioni. Una scelta lungimirante di cui sono particolarmente orgoglioso. Il mutuo acceso con la banca sarà estinto nel 2028, quindi tra pochi anni potremmo contare su un dividendo praticamente doppio e che servirà a sostenere i conti futuri dell’amministrazione”.

Durante l’assemblea, oltre al nuovo collego sindacale, è stato nominato un nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione di Paolo Emilio Signorini, licenziato nei giorni scorsi per “giusta causa”, a seguito dello scandalo emerso con l’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Gli subentra Paola Girdinio, attualmente Docente ordinario di Elettrotecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, di cui è stata Preside dal 2008 al 2012. Ha in precedenza ricoperto cariche nei Consigli di Amministrazione di Enel, Ansaldo STS, del Distretto ligure delle tecnologie marine, Banca Carige, della società D’Appolonia, di Fondazione Carige, di Banca Popolare di Bari. Ricopre attualmente gli incarichi di Consigliere di Amministrazione in Ansaldo Energia e in Ansaldo Nucleare, nonché di Presidente del Centro di Competenza sulla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0. È presidente dell’Osservatorio Nazionale per la Cyber Security, Resilienza e Business Continuity dei Sistemi Elettrici.