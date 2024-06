Genova. Una donna di 50 anni è stata investita da un’auto questa mattina a Pontedecimo, in via Lungo Polcevera, attorno alle 11:40.

Sul posto l’automedica Golf 2 del 118 e la Croce Verde Pontedecimo.

Per la donna una frattura alla gamba e un trauma cranico, ma secondo quanto riferito dal 118 non è in pericolo di vita.