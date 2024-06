Investimenti pedoni a Genova, Gambino: “Una piaga, ma multe triplicate in un anno grazie ai controlli”

Genova. “Quella degli investimenti di pedoni a Genova è una piaga e Comune e polizia locale stanno riversando grande impegno per evitarli, tuttavia i processi educativi non sono immediati. Nell’ultimo anno abbiamo aumentato i controlli presso gli attraversamenti pedonali e triplicato il numero delle sanzioni per il mancato rispetto delle regole, credo che entro la fine del 2024 inizieremo a vedere i risultati di questa azione con una diminuzione degli illeciti e quindi anche degli incidenti”.

A parlare è Sergio Gambino, assessore comunale alla polizia locale, a margine della presentazione della campagna di prevenzione di sicurezza stradale sugli effetti dell’assunzione di alcol o droghe prima di mettersi al volante. Come anche per quel tipo di comportamenti scorretti, anche per il mancato rispetto della precedenza ai pedoni, sta vedendo un giro di vite da parte del corpo di polizia. Nonostante lo sforzo, nei primi sei mesi del 2023 i pedoni investiti sono stati numerosi, in alcuni casi anche con esiti tragici. Un paio di incidenti gravi si sono verificati proprio negli ultimi giorni.

La campagna su alcol e droghe, che ha visto capofila il Comune di Genova insieme ad Aci e Università di Genova, è iniziata nell’aprile del 2022 e avrebbe dovuto concludersi a fine 2023 ma per volontà dell’amministrazione comunale, continuerà almeno per tutto il periodo estivo.

Una campagna – finanziata con 450mila euro – che ha visto in prima linea soprattutto la polizia locale e la protezione civile coinvolti in una serie di azioni mirate alla prevenzione e al contrasto dell’incidentalità stradale legata all’utilizzo di sostanze stupefacenti e di alcool e che si è strutturata attraverso diverse modalità sia comunicative che informative, senza tralasciare la formazione, il tutto con lo scopo preciso di costruire la consapevolezza del rischio stradale e per incrementare le motivazioni ad una guida responsabile.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti da un’iniziativa che ha rappresentato un impegno concreto e continuo per la sicurezza stradale e che ha permesso di raggiungere oltre 2.400 persone e di effettuare controlli capillari sull’assunzione di alcol e droghe alla guida” dice l’assessore Gambino.

“I numeri – afferma la dirigente della polizia locale Francesca Bellenzier – ci dicono che questa campagna ha funzionato. Non solo per il calo dell’incidentalità, ma anche per il numero di persone, soprattutto giovani che abbiamo raggiunto grazie a essa”.

CONTENUTI E NUMERI DELLA CAMPAGNA

La prima attività è stata quella comunicativa, che ha portato alla realizzazione di una campagna strutturata su tre livelli: un primo livello detto teaser, un secondo intitolato “Metto in moto il cervello” e un terzo intitolato “Se la vedo così…”. Questa campagna, che ha visto la stampa di 2.848 manifesti, è stata diffusa su tutto il territorio cittadino tramite l’affissione negli spazi comunali e alcuni all’interno degli spazi di IGP Decaux, che hanno consentito una diffusione ancor più capillare alle fermate dei bus e nei luoghi di passaggio.

Questa campagna è stata realizzata in collaborazione con i dipartimenti di Architettura e Design e Scienze della formazione dell’Università di Genova, grazie ai quali, con il lavoro di docenti e studenti (200) si è giunti al concept finale, al quale si è arrivati anche con il contributo di Aci, Protezione Civile, Polizia Locale e Direzione Comunicazione ed Eventi del Comune di Genova.

Altra importante azione svolta dalla campagna “Incidente? Pensaci prima!” quella dell’attivazione degli Infopoint gestiti da Polizia Locale e Protezione Civile, ovvero veicoli attrezzati che a partire da novembre 2022 e tuttora si sono posizionati nelle aree maggiormente frequentate dai giovani e che ha visto gli operatori informare la cittadinanza sugli effetti di alcol e droga alla guida, attraverso la distribuzione di volantini ed etilotest monouso. Non solo, presso gli Infopoint è stato ed è possibile anche effettuare il pretest per la misurazione qualitativa del livello di alcol e l’etilometro per la misurazione quantitativa. Il servizio, con la bella stagione, è stato esteso anche alle zone del litorale. Nei primi 35 servizi di Infopoint sono stati raggiunti un totale di 2.437 giovani.

Contestualmente sono stati svolti anche controlli operativi durante i quali i conducenti dei veicoli fermati sono stati sottoposti a controllo relativo all’assunzione di alcol, prima tramite etilotest ed eventualmente, in caso di riscontro positivo, tramite etilometro; a campione, inoltre, ogni quattro conducenti sono stati sottoposti al drogatest. Questo tipo di controllo si è svolto prevalentemente in orario serale: i moduli operati sono stati, finora, in tutto 115.

Tutti i dati raccolti sono stati immessi, in forma anonima, in un apposito database. Per lo svolgimento delle attività sono stati acquistati: 9 motocicli, 4 etilometri e 10 precursori, nonché 4000 etilotest. A questi si devono aggiungere, per quanto concerne i controlli sugli stupefacenti, l’acquisto di un drogatest e di 320 test. La campagna ha ovviamente previsto anche una formazione del personale che ha visto coinvolte circa 1000 persone.