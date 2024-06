Incontro “Benessere Donna” con gli specialisti Asl3 a Palazzo Ducale

Genova. Domani, mercoledì 19 giugno ore 8.30 Palazzo Ducale sede Federsanità – Anci (sala Piccardo – quarto piano). L’evento “Benessere Donna” è organizzato dal Dipartimento Educazione a Corretti Stili di vita e Programmi di comunità Asl3, diretto dal dott. Gianni Testino, in collaborazione con Federsanità Anci Liguria, in occasione dell’Open Day sulla prevenzione al femminile promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA).

“Nell’area metropolitana genovese – spiega Gianni Testino, Direttore del Dipartimento Educazione a Corretti Stili di vita e Programmi di comunità Asl3 – nel periodo pre-covid il 32% delle donne fra i 50 e i 59 anni e il 50% fra i 60 e i 69 anni soffriva di una patologia; mentre il 12% tra i 50 e i 59 anni e il 27% fra i 60-69 anni era affetta almeno da due patologie. Attualmente non siamo ancora in possesso di dati aggiornati, ma le stime prevedono un peggioramento del quadro. È opportuno pertanto impostare percorsi declinati sui corretti stili di vita, anche in presenza di patologie già in atto, al fine di contrastare questa tendenza. Così come è già accaduto per la diagnostica e la farmacoterapia anche i programmi di prevenzione e promozione della salute per essere efficaci devono essere modellati in rapporto alle caratteristiche del sesso femminile”.

Tra i temi trattati domani dagli specialisti Asl3: prevenzione tumore al seno e diagnosi precoce, alcol e stili di vita, circonferenza addominale e metabolismo, novità nella terapia ormonale sostitutiva in menopausa, prevenzione neurologica, fibromialgia e osteoporosi, cura della pelle. Nell’ambito dell’incontro è previsto anche l’intervento dell’Associazione Italiana Donne Medico.

Moderano l’incontro Nicoletta Gandolfo, Direttore del Dipartimento Immagini e coordinatore Breast Unit Asl3, e Tiberia Boccardo, Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl3. L’incontro è aperto alla cittadinanza fino a esaurimenti posti.