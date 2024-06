Val d’Aveto. Terribile incidente stradale nella notte in Val D’Aveto, nell’entroterra di Genova. Un ragazzo di circa 20 anni è rimasto ucciso nello schianto dell’auto su cui viaggiava insieme ad altri tre coetanei, ora ricoverati in condizioni serie.

La tragedia è avvenuta alle 22.40 sulla statale della Val D’Aveto tra le frazioni di Villanoce e Gramizza, nel Comune di Rezzoaglio.

Si è trattato di un incidente autonomo, ossia non ci sono state altre vetture coinvolte, ma le cause (alta velocità? un animale che ha tagliato la strada?) sono ancora allo studio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme a vigili del fuoco, soccorso alpino, 118 e ambulanze di varie pubbliche assistenze della zona.

Al loro arrivo la situazione era già disperata. Oltre al giovane morto sul colpo i soccorritori si sono trovati tre dei ragazzi ancora incastrati nell’abitacolo, finito tra gli alberi a bordo strada. Solo una ragazza era riuscita a mettersi in salvo autonomamente.

I feriti sono stati portati in ospedale, due al San Martino di Genova e uno a Lavagna, tutti in codice rosso. Per velocizzare il trasporto anche l’ausilio dell’elicottero Grifo.

Il tratto della statale 654 tra Rezzoaglio e Santo Stefano D’Aveto è stato chiuso per tutta la notte.