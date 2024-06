Incidente stradale a Cogoleto: auto rimane in bilico sulla carreggiata

Genova. Paura questo pomeriggio, giovedì 27 giugno, a Cogoleto per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

Per ragioni da accertare il conducente, che andava in direzione Sciarborasca, all’altezza di via della Pace ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad urtare il guard rail restando in bilico sulla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere sulla strada il mezzo e mettete in salvo i due occupanti rimasti all’interno. Sul posto il 118 con una ambulanza. Gli occupanti sono rimasti solo lievemente feriti e sono stati portati per accertamenti al villa Scassi.