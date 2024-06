Incidente mortale sull’Aurelia ad Alassio: motociclista cade e si schianta contro il guardrail

Alassio. Incidente mortale questa notte ad Alassio, in provincia di Savona, dove un motociclista è deceduto a causa di un gravissimo incidente avvento sul tratto dell’Aurelia che attraversa il comune.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti ma dalle prime ricostruzioni l’uomo, di 46 anni, avrebbe perso il controllo della moto su cui stava viaggiando per cause ancora da accertare, per poi finire sul guardrail.

L’impatto è stato fortissimo e non ha lasciato scampo al centauro, deceduto sul colpo. Sul posto i medici del 118, che dopo diversi tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente