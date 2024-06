Incidente sul lavoro nel cantiere del terzo valico, operaio colpito da una trave

Genova. Incidente nel pomeriggio di martedì a Borzoli, nel cantiere del terzo valico di via Saracco.

Un operaio di 43 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una trave mentre stava lavorando nei pressi di un’impalcatura. In un primo momento sembrava che l’uomo fosse rimasto intrappolato sotto l’impalcatura crollata per intero, ma una volta giunti sul posto i soccorritori hanno accertato che l’uomo era stato in realtà colpito al torace da un detrito caduto dalla struttura .

L’uomo è stato soccorso dal personale dell’automedica e da un’ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente, che lo ha accompagnato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i funzionari del nucleo Psal dell’Asl 3 per gli accertamenti sulla dinamica.