Incidente in via Pra’, auto finisce ribaltata: tre persone ferite e disagi al traffico

Genova. Incidente nel pomeriggio in via Pra’ in direzione levante: per cause da chiarire un’auto si è ribaltata sul fianco e alcune persone sono rimaste ferite.

È accaduto poco dopo le 16.30. Sul posto sono giunte diverse ambulanze – Croce Verde Praese, Misericordia Ponente e Croce Rossa Ponente – con l’automedica Golf 5 del 118 di Genova, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Da quanto risulta sono tre le persone ferite, trasportate tutte in codice giallo (media gravità) agli ospedali Galliera e Villa Scassi.

L’incidente ha creato disagi al traffico e rallentamenti in Aurelia, sia per l’ingombro dell’auto sulla carreggiata in attesa del carro attrezzi sia per i rilievi effettuati dal nucleo infortunistica della polizia locale.

In corso le indagini per accertare la dinamica dei fatti.

Notizia in aggiornamento