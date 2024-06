Incidente mortale nelle gallerie di Sant’Anna, identificata la vittima. Due giovani morti su strada in tre giorni

Sestri Levante. Si chiamava Erik Steven Vera Colqui, 29 anni, il giovane morto nel gravissimo incidente avvenuto all’alba nelle gallerie di Sant’Anna, tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante.

Colqui, originario dell’Ecuador, viaggiava a bordo di uno scooter quando, percorrendo le gallerie in direzione Sestri, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi. L’urto è stato violentissimo, e per il 29enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno provato a rianimarlo per oltre un’ora, ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso.

Sul posto sono accorsi l’automedica Tango 1, la croce rossa di Riva Trigoso, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. L’Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni, dal km 475.135 al km 475.765. Stando alle prime ricostruzioni nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi, ma la dinamica è ancora al vaglio dei militari di Sestri Levante.

Si tratta della seconda vittima che si registra sulle strade della provincia di Genova in tre giorni. Nella notte tra domenica e lunedì a perdere la vita è stato Riccardo Cella, 21enne di Borzonasca, in un incidente avvenuto sulla strada statale 654, tra le frazioni di Villanoce e Gramizza, nel territorio del Comune di Rezzoaglio. Cella era al volante di un’auto su cui viaggiavano tre amici, due ragazze e un ragazzo, ed è finito fuori strada andando a sbattere contro alcuni alberi. Anche in questo caso l’urto non gli ha lasciato scampo.