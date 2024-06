Certosa, cane scappa in strada e viene investito da uno scooter: una ragazza lievemente ferita

Genova. Incidente e traffico in tilt questa mattina in via Jori, nel quartiere di Certosa, dove una ragazza in scooter è rimasta ferita.

È successo poco prima delle 9.00. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, un cane sfuggito al controllo del proprietario ha attraversato la strada e la motociclista lo ha investito cadendo a terra.

La donna, una 26enne, è stata soccorsa dai militi della Croce Rosa Rivarolese ed è stata portata in codice verde all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per accertamenti. Per fortuna neanche il cane investito ha riportato gravi conseguenze.

Pesanti però le conseguenze sulla circolazione. Via Jori, senso unico in direzione mare, è rimasta bloccata per più di mezz’ora e l’ambulanza per arrivare sul posto ha percorso contromano via Canepari. Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi sull’incidente.