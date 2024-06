Tamponamento tra due tir e due auto sulla A26: caos traffico verso Genova

Aggiornamento ore 20.00 – Alle ore 19:45 circa, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto il bivio con la A10 Genova-Savona in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente. Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione in direzione Genova. L’incidente ha causato ripercussioni anche sulla A10 Genova-Savona, dove si registrano 5 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Varazze ed il bivio con la A26 in direzione Genova.

Aggiornamento ore 19.25 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra Masone e il bivio per la A10 verso Genova è ancora chiuso il bivio e il traffico è bloccato con 6 km di coda per un tamponamento tra 2 camion e 2 auto avvenuto. Sulla A10, 6 km di coda per traffico congestionato tra Varazze e il bivio per la A10 verso Genova.

Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra Masone e il bivio per la A10 verso Genova è chiuso il bivio e il traffico è bloccato per un tamponamento tra 2 camion e 2 auto avvenuto all’altezza del km 0. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato. A causa dell’incidente, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si registrano 6 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Masone e il bivio con l’autostrada A10 Genova-Savona in direzione Genova.

L’incidente ha causato ripercussioni anche in A10 Genova-Savona, dove si registrano 4 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Prà in direzione Genova.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 e, secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno tre feriti, nessuno per fortuna in gravi condizioni. Sul posto i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e tecnici di Aspi, oltre ai medici del 118 che hanno trasferito un ferito al Galliera e un altro al Villa Scassi di Genova, entrambi in codice giallo.

Ancora da capire l’esatta di dinamica dell’incidente che sta provocando enormi disagi per la viabilità con traffico bloccato in direzione di Genova sua sulla A10 che sulla A26. “Per il traffico da Gravellona o da Milano e diretto verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova – scrive Aspi – Per gli utenti in coda e diretti verso Genova, immettersi sulla A10, uscire e rientrare ad Arenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso”.