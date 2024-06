Incendio di Avegno, scatta la mobilitazione per trovare l’area del nuovo stabilimento

Recco. Dopo il tremendo incendio che nella notte tra sabato e domenica ha completamente distrutto l’impianto industriale Tossini di Avegno, tutta la comunità di Recco (e non solo) si è stretta attorno all’azienda che, oltre a rappresentare un marchio conosciuto in tutto il mondo, sostiene le 12o famiglie dei dipendenti. Per questo motivo la mobilitazione per trovare una nuova sede è partita nell’immediato day after, con l’intenzione di ripartire al più presto possibile con la produzione.

Una volta spente le fiamme è stato possibile fare una prima stima dei danni e soprattutto verificare la staticità dell’edificio che sembra gravemente compromessa. “Luigi e Maurizio Tossini sono già al lavoro per individuare un’area dove realizzare il nuovo stabilimento e riprendere l’attività –ha commentato il sindaco di Recco Canavello – l’amministrazione comunale è impegnata con la proprietà per individuare eventuali aree alternative, importante fare presto affinché riparta la produzione e le oltre cento persone impiegate nello stabilimento di via Fontanelle possano tornare ad avere al più presto il posto di lavoro”.

“Quando accaduto ci deve trovare tutti uniti e compatti, l’azienda Tossini è sempre stata e siamo certi tornerà ad essere una delle attività principali non solo di Avegno, ma dell’intero Golfo Paradiso – ha poi aggiunto il primo cittadino recchese – Azienda, grazie a Luigi e Maurizio, notoriamente sensibile nei confronti di quanti organizzano manifestazioni sul territorio. Una mobilitazione per andargli incontro in un momento di difficoltà è doverosa da parte di tutti”.