Incendio alla Zinkal di Voltri, fiamme sotto controllo. Abitanti preoccupati per la nube di fumo

Genova. È sotto controllo l’incendio divampato ieri pomeriggio nella fonderia Sant’Erasmo Zinkal di via delle Fabbriche, nell’entroterra di Voltri, che non ha visto nessuna persona ferita o intossicata.

I vigili del fuoco, partiti ieri sera da Genova con cinque squadre per fronteggiare le fiamme, sono rimasti sul posto tutta la notte per cercare di soffocare il rogo non potendo usare acqua per spegnerlo. Una squadra resterà in presidio ancora diverse ore nello stabilimento per tenere sotto controllo la temperatura e impedire che il fuoco possa riprendere vigore.

A prendere fuoco, secondo quanto accertato, è stata della polvere di zinco, frutto delle lavorazioni della fonderia che prende il nome proprio da questo materiale. È stata avviata un’indagine sulle cause. Si tratta comunque di un materiale altamente infiammabile, che può prendere fuoco facilmente reagendo con acqua, acidi, idrocarburi e altre sostanze.

Una densa colonna di fumo si è alzata fin da subito mettendo in allarme gli abitanti di Voltri e della Val Cerusa. Secondo le schede compilate dalla International Labour Organization, l’inalazione dei fumi di ossido di zinco non è tossica ma può provocare tosse, mal di gola, sapore metallico in bocca e febbre.

Nel 2020 la Zinkal era già stata vittima di un grosso incendio partito da un camion in sosta che si era esteso a un bombolone di Gpl. Il rogo aveva causato il crollo di un capannone