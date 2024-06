Immobili di lusso in Riviera, il mercato vale 3 miliardi di euro e continua a crescere

Genova. Prosegue la crescita dell’offerta di immobili di lusso nella Riviera ligure, con tutti gli indicatori che raggiungono il loro picco nel primo semestre del 2023 per poi calare leggermente verso la fine dell’anno, pur rimanendo ben al di sopra dei livelli pre-Covid. È quanto evidenziato dal nuovo osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate.com, portale internazionale attivo nel settore immobiliare di lusso.

Le variazioni dello stock

Alla fine del 2023, il valore complessivo dello stock del mercato di immobili di lusso nella Riviera ligure supera di poco i 3 miliardi di euro – 3,02, per la precisione – dopo essersi fermato a 2,87 miliardi al termine dell’anno precedente. Il dato è cresciuto del 15% rispetto a inizio 2019, così come, nello stesso arco temporale, sono saliti il numero di annunci (+23%) – attualmente 2.119 – e la superficie complessiva (+20%). Quest’ultima è oggi pari a 412.727 metri quadri.

Per quanto concerne la composizione dell’offerta, gli appartamenti rappresentano il 64% dello stock, con un incremento dell’1% rispetto a fine 2022 e del 7% rispetto al periodo pre pandemico. Le ville, di conseguenza, equivalgono al 36% del totale.

Tempi di vendita

Sia il time to sell, inteso come il tempo medio di uscita dal mercato di un annuncio, sia il time on market, ossia l’età media degli annunci presenti sul mercato in un dato momento, mostrano una decisa contrazione negli ultimi anni, con il primo indicatore che passa da 10,9 a 7,1 mesi dall’inizio del 2019 alla fine del 2023, e il secondo che, nello stesso arco temporale, cala da 13,7 a 11,5 mesi.

Domanda degli immobili di lusso

La domanda media di immobili di lusso nella Riviera ligure ha fatto segnare variazioni modeste tra il periodo pre-Covid e la fine del 2023, fatta eccezione per l’importante crescita verificatasi tra giugno 2020 e giugno 2021, quando l’interesse è aumentato del +37% rispetto a inizio 2019. Al termine dello scorso anno, invece, si registra una flessione dell’8% nel confronto con il primo semestre del 2019 e del 2% rispetto a fine 2022. Il peso della domanda rispetto al totale nazionale rimane invariato al 4%.