Il sindaco Marco Bucci ricoverato e operato al Galliera: “Metastasi linfonodale cutanea”

Genova. L’ospedale Galliera comunica che il sindaco di Genova Marco Bucci, in data odierna, “è stato sottoposto a intervento chirurgico dall’équipe di chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. L’intervento ha avuto esito positivo”.

Con queste parole, diffuse attraverso una nota stampa, è stata diffusa la notizia dell’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il sindaco Bucci. “Il paziente resterà ricoverato circa 5 giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso”, si legge ancora nella nota diffusa su specifica richiesta dello stesso primo cittadino.

Come precisato dal portavoce dello stesso sindaco l’intervento a cui si è sottoposto il sindaco Bucci era programmato da tempo e non si è trattato di una urgenza mentre il ricovero, predisposto nella serata di ieri, è stato contestuale all’operazione in programma oggi.

Come da disposizione di legge, in assenza del sindaco, le funzioni del sindaco sono assunte dal vicesindaco Pietro Piciocchi. Una situazione simile a quella che si è verificata in Regione a partire dal 7 maggio, anche se le cause dell’impedimento che tiene Bucci lontano dal suo ufficio a Tursi sono ovviamente diverse.

“Esprimiamo al nostro sindaco e alla sua famiglia i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione – dichiara Piciocchi -. La giunta assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto Marco Bucci. Caro sindaco, ti aspettiamo con la consueta carica e più determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre più grande la nostra Genova”.

Numerosi i messaggi di sostegno e vicinanza da parte del mondo politico genovese e ligure. “Attendiamo con ansia il ritorno del nostro sindaco – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Cassibba in una nota a nome di tutto il Consiglio Comunale di Genova – per poter continuare a lavorare insieme e portare a termine i tanti progetti in essere, siamo fiduciosi che presto sarà di nuovo con noi, con la sua consueta e prorompente energia. Siamo costantemente aggiornati sulle sue condizioni, siamo fiduciosi in una sua rapida ripresa e lo attendiamo con impazienza. Forza sindaco!”.

“La Giunta regionale augura al Sindaco di Genova Marco Bucci una pronta guarigione esprimendogli tutto il nostro affetto perché possa riprendersi presto e ritornare il prima possibile in piena operatività alla guida del Comune”. Così il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana appena appresa la notizia dell’operazione di Marco Bucci.

“La lista civica Vince Genova desidera esprimere i più sinceri auguri di pronta guarigione al nostro stimato sindaco. Dobbiamo a lui la nascita di Vince Genova, lo abbiamo sempre appoggiato e sostenuto con convinzione, apprezzando il suo operato sempre rivolto alla crescita della nostra città e continuiamo a farlo soprattutto in questo momento difficile – scrivono i consiglieri comunali appartenenti alla lista civica Vince Genova – Siamo i suoi primi sostenitori! Ci auguriamo che possa recuperare rapidamente e tornare presto a guidare Genova con la sua consueta passione e dedizione».

Vicinanza anche dal gruppo della Lega in Consiglio Comunale: “Auguriamo al nostro sindaco una veloce ripresa dopo l’operazione e di tornare presto seduto al suo posto in Sala Rossa a lavorare con la sua proverbiale forza e caparbietà per Genova e per tutti i genovesi. Forza sindaco ti aspettiamo a braccia aperte per continuare a lavorare insieme per rendere grande la nostra città”. Messaggio seguito dai colleghi di partito eletti nell’ente regionale: “Il gruppo della Lega in regione Liguria augura al sindaco di Genova Marco Bucci, operato oggi all’ospedale Galliera, una pronta guarigione. Attendiamo presto il ritorno del sindaco Bucci alla piena operatività per continuare a combattere le battaglie che lo attendono per Genova, i genovesi e per tutta la Liguria. Forza Marco!”.

“Apprendiamo in queste ore dalla stampa cittadina del delicato intervento subito quest’oggi dal Sindaco di Genova, Marco Bucci – hanno scritto in una nota congiunta i capigruppo dei partiti d’opposizione in Consiglio comunale di Partito Democratico, M5s, Azione e Lista RossoVerde – A lui esprimiamo la nostra più sincera vicinanza umana e un augurio di una pronta guarigione”.

“I portavoce genovesi del M5S, appreso che il sindaco di Genova Marco Bucci è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Galliera, augurano al primo cittadino una pronta guarigione”. Così poi i pentastellati appresa la notizia dell’intervento.

“Esprimiamo i nostri migliori auguri al Sindaco Marco Bucci per un rapido recupero. Abbiamo fiducia che sarà in grado di riprendere presto il suo lavoro per la città e il territorio, tutti noi necessitiamo del suo impegno e delle sue competenze”. Lo dice il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, nonché consigliere della Città Metropolitana di Genova, a nome anche della Giunta comunale, dopo aver appreso dell’operazione a cui è stato sottoposto il primo cittadino di Genova.

“I componenti della Lista Toti desiderano esprimere i più sentiti auguri di pronta guarigione al Sindaco di Genova, Marco Bucci, sottoposto a un intervento chirurgico – è la nota stampa firmata e diffusa dalla Lista Toti – il Sindaco, figura di grande importanza per la nostra città e leader capace e determinato, ha sempre dimostrato una forte dedizione verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo di Genova. Siamo sicuri che affronterà questa sfida con la stessa energia e determinazione che ha contraddistinto il suo operato fino ad oggi. La Lista Toti, insieme a tutti i sostenitori, si unisce in un caloroso abbraccio virtuale al Sindaco e alla sua famiglia. Auguriamo che il periodo di recupero sia il più breve possibile e che possa tornare presto al suo ruolo”.

“Al sindaco di Genova Marco Bucci, di cui apprendiamo l’improvviso ricovero per un’urgente operazione, facciamo i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, perché possa presto tornare ai suoi affetti e ai suoi doveri istituzionali”, scrive in una nota il candidato alle elezioni europee Andrea Costa, di Forza Italia-Noi Moderati.