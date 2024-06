Il rossoblù Retegui titolare nella sfida dell’Italia contro la Turchia: la conferma arriva da Spalletti

Genova. “Bisogna mettere dentro alcuni che si ritiene poi potranno giocare. Ci saranno Di Lorenzo, Orsolini, Vicario, Retegui. Calafiori entrerà in corsa. Il centravanti sarà Retegui, il portiere Vicario”. Con queste parole, nella conferenza stampa pre gara, il CT Luciano Spalletti ha annunciato che toccherà all’attaccante rossoblù guidare il fronte offensivo nella sfida contro la Turchia, in programma questa sera a Bologna (fischio d’inizio 20.45).

Dunque ancora qualche esperimento tattico, le ultime scelte e poi la partenza per la Germania con l’obiettivo di difendere il titolo di campioni d’Europa conquistato quando in panchina sedeva Roberto Mancini. Gli Azzurri continuano quindi il percorso di avvicinamento agli Europei e lo faranno affrontando la Turchia di mister Vincenzo Montella, alla guida della Nazionale dal 2023.

Quindi come annunciato ieri dal CT, l’undici iniziale di questa è già deciso ma gli occhi saranno puntati su alcuni giocatori in particolare tra cui Mateo Retegui. L’attaccante scenderà in campo a Bologna da titolare, complice il fatto che Scamacca si è unito ai compagni solamente ieri, ma su di lui nessun dubbio nessun dubbio: volerà in Germania.

Questa sera però il numero 19 rossoblù è chiamato ad accorciare la distanza che c’è con l’attaccante della Atalanta, fresco vincitore della Europa League, e indiscusso titolare degli Azzurri. Alla guida degli avversari, come detto, Vincenzo Montella ex tecnico dei blucerchiati nell’annata 2015-2016 dopo essere subentrato, a campionato in corso, a Walter Zenga.

Il commissario tecnico della Nazionale ha speso parole d’elogio per l’ex tecnico della Sampdoria: “Montella lo conosco molto bene. È uno sveglio, sveglissimo. Era subentrato all’Andana e lì aveva già fatto vedere le sue qualità: era arrivato al nono posto poi appena è andato via la squadra è arrivata undicesima”.

“La Turchia ha vinto il suo girone, da metà campo in su ha estro, ghigno e qualità, ha ripartenze brucianti – ha concluso Spalletti – e ha calciatori che militano nelle squadre più forti al mondo”.