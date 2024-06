Il Genoa Under 18 campione d’Italia ricevuto a Palazzo Tursi

Genova. Questa mattina, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi ha incontrato una delegazione di giocatori e componenti dello staff tecnico del Genoa Under 18, recente vincitore dello Scudetto di categoria.

Si è trattato del secondo successo nazionale per i ragazzi del Genoa dopo il titolo del 2021, conquistato anch’esso sotto la guida di Gennaro Ruotolo, da cinque stagioni allenatore dei “grifoncini” U 18 e storica bandiera del club rossoblù.

Presente per il Genoa anche il responsabile del settore giovanile Michele Sbravati.

“È una grande soddisfazione poter celebrare questo trionfo che non è solo sportivo ma che porta in giro, per l’Italia, il nome di Genova – ha detto l’assessore Bianchi – il successo tricolore del Genoa Under 18 guidato in panchina da Gennaro Ruotolo è frutto di un lavoro che ha radici profonde, di un gruppo che ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo nei momenti più difficili e che oggi siamo felici di poter festeggiare tutti insieme a Palazzo Tursi, la casa dei genovesi e cuore di tanti appuntamenti sportivi nello speciale anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

La rosa del Genoa Under 18 stagione 2023/2024:

Portieri: Andrea Boschi, Lorenzo Ceppi, Andrea Frasca

Difensori: Giovanni Camiletti, Mattia De Caroli, Gracien Deseri, Nicolò Sancinito, Giorgio Bailo, Stefano Arata, Tommaso Tarquini

Centrocampisti: Filippo Dodde, Tommaso Fazio, Suyab Al Kharusi, Daniel Ghinassi, Jacopo Grossi, Gabriele Colzi, Alessandro Ivaldi, Filippo Carbone, Pietro Pinelli

Attaccanti: Jeff Ekator Osayuki, Christian Lattari, Lorenzo Venturino, Andres Arley Corengia, Antonino Pellicano, Daniel Ndulue, Nicolas Gucik

Lo staff tecnico:

Allenatore: Gennaro Ruotolo

Allenatore in seconda: Paolo Mazzieri

Collaboratore tecnico: Cristiano Francomacaro

Preparatore dei portieri: Andrea Bellussi

Preparatore atletico: Matteo Lardo

Medico: Francesco Iencinella

Fisioterapisti: Francesco Caroti e Gianluigi Monzali

Team Manager: Roberto Varlani

Addetto Aia: Stefano Cuccubita