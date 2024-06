Santa Margherita Ligure. Il Genoa ha vinto la 4^ edizione della Coppa Arancione Primavera – 3°Memorial Paolo Aceto – 2° Memorial Alessio Corradini svoltosi domenica 9 giugno sull’impianto sportivo ‘Eugenio Broccardi’, organizzato dalla Sammargheritese, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, riservata alle categorie Under 16 professionistiche e Under 17 dilettantistiche.

La formazione rossoblù, guidata da mister Konko, ha superato in finale (3-1) la compagine toscana dell’Atletico Lucca, vera sorpresa del Torneo, per essersi messa alle spalle compagni del calibro di Sampdoria, Spezia, Pro Vercelli e le dilettanti Colli Marittimi (Pisa), Sammargheritese, Camporosso.

Il Trofeo, che chiude la stagione agonistica 2023/24, è stato un successo della società tigullina, che ha puntato di organizzare la manifestazione, dando la possibilità alle squadre dilettantistiche di confrontarsi con quelle professionistiche, anche per maturare delle esperienze importanti, “Siamo molto contenti della riuscita del Torneo, che migliora anno dopo anno – afferma Luca Cavallo, responsabile del settore giovanile (area agonistica) ‘orange’ mentre il direttore sportivo Andrea Malmusi punta il dito sulla crescita della kermesse: “Questi tornei sono il fiore all’occhiello della nostra società – afferma il dirigente – vogliamo migliorare per portare il nome della nostra cittadina dove merita ed in futuro stiamo valutando l’idea di riuscire a dare spazio a formazioni estere”.

Il presidente Andrea Lenzo, che ha seguito bordo campo, attimo dopo attimo, ogni gara, ha premiato tutte le squadre partecipanti, le terne arbitrali e si è commosso nel ricordare, insieme ai familiari, le figure di Paolo Aceto ed Alessio Corradini, persone che vivono sempre nel cuore e nel ricordo di tutta la società.

La Sammargheritese ha premiato Andrea Dianda (Atletico Lucca) come miglior giocatore, Giovanni Bergamino (Genoa) migliore portiere, mentre il riconoscimento al capocannoniere della manifestazione è stato per Salvatore Amato (Spezia).

Il tabellino completo dei risultati:

Prima fase

Sampdoria-Sammargheritese 4-0

Spezia-Colli Marittimi 1-0

Genoa-Atletico Lucca 0-0 (3-5, dopo i calci di rigore)

Pro Vercelli-Camporosso 4-0

Seconda fase

Sampdoria-Coll Marittimi 2-0

Atletico Lucca-Camporosso 5-1

Spezia-Sammargheritese 7-1

Genoa.Pro Vercelli 3-3 (4-2, dopo i calci di rigore)

Finale 3° ‘Memorial Paolo Acerto’

Genoa-Spezia 4-1

Finale 2° ‘Memorial Alessio Corradini’

Atletico Lucca-Sampdoria 1-0

Finale ‘4a Coppa Primavera Arancione’