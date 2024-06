Il Genoa saluta Michele Sbravati, per lui ci sarà la Juventus

Genova. Nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile, Michele Sbravati è diventata una vera e propria istituzione per il Genoa.

Oggi dopo 21 anni di militanza arriva il saluto del club, con il dirigente pronto ad approdare alla Juventus dall’amico Cristiano Giuntoli.

Il comunicato:

Dopo 21 anni insieme le nostre strade si separano. In questo lungo percorso sono state poste le basi per creare una struttura solida e avviare una crescita costante del settore giovanile e della scuola calcio, fino a competere ai livelli più alti con più squadre nei campionati nazionali. Ripercorrendo il tempo proviamo solo gioia e riconoscenza per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme.

Grazie Michele per il lavoro e il tempo che hai dedicato al Genoa, con i migliori auguri per il tuo futuro personale e professionale