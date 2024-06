Il Galata Museo del Mare per Archivissima 24

Genova. In occasione della partecipazione, anche quest’anno dal vivo, dell’Archivio Francesco Leoni all’edizione 2024 di Archivissima, sono previsti tre turni di visite guidate a partire dalle ore 18.30.

In ogni visita verrà raccontato l’Archivio Fotografico nelle sue sfaccettature, saranno fatte delle simulazioni di ricerca partendo dalle agende di Francesco Leoni, dove ogni giorno venivano annotati i servizi fotografici ed il numero relativo del rullino di negativi.

È prevista, inoltre, in modalità straordinaria, la visita gratuita alla mostra, promossa dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici “HOLLYWOOD IN RIVIERA- cronaca delle star del cinema nelle immagini dell’Archivio Fotografico Francesco Leoni, legata concettualmente al tema di quest’anno “@passioni” dove la passione per il Cinema, ottava musa, viene mostrata dando grande rilievo alle immagini dei registi e degli attori, sia durante la lavorazione dei film, sia in vacanza avendo comunque sempre, come sfondo, Genova e le rinomate Riviere di Levante e Ponente. Organizzata dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici con la collaborazione dell’Istituzione Mu.MA, l’esposizione che sarà visibile fino al 25 agosto, vanta il patrocinio di Rai e Regione Liguria, è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, Genova Liguria Film Commission e Riviera International Film Festival. Le visite guidate previste venerdì 7 giugno e divise in tre turni (primo turno ore 18.30, secondo turno ore 19.15, terzo turno ore 20.00) sono soggette a prenotazione tramite eventbrite.

ARCHIVIO LEONI

Recentemente dichiarato “bene di interesse storico particolarmente importante” da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria – , l’Archivio Fotografico Francesco Leoni, oltre 3 milioni di immagini che coprono la quasi totalità del XX secolo, rappresenta una straordinaria risorsa iconografica per la storia di Genova, sia per l’ampiezza dei temi trattati sia per la tipologia e la consistenza del materiale conservato: un patrimonio immenso di immagini attraverso le quali viene raccontata, pressoché ininterrottamente, la storia della città e della Liguria dai primi decenni del ‘900 ai nostri giorni. L’Archivio Fotografico Leoni è stato acquisito, studiato e messo a disposizione del pubblico dall’Istituzione Mu.MA grazie alla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici. Consultabile su appuntamento.

LA FAMIGLIA LEONI

Francesco Leoni è stato uno dei più grandi fotoreporter genovesi del XX secolo e l’organizzatore di una agenzia che ha avuto un ruolo importante nel formare una parte non trascurabile di fotografi genovesi di cronaca. Paola Leoni è fotografa ufficiale di importanti eventi ed organizza corsi dedicati alla fotografia che considera un eccezionale strumento per raccontarsi e raccontare. Andrea Leoni è fotoreporter di Repubblica (Genova), e fotografo al servizio di istituzioni e privati. Insieme hanno gestito per più di 25 anni lo storico Foto Studio Leoni, creato dal maestro genovese del fotogiornalismo.

FONDAZIONE PAOLO E GIULIANA CLERICI

La Fondazione Paolo e Giuliana Clerici nasce nell’ottobre 2017 su iniziativa di Paolo Clerici, che ricopre la carica di Presidente, e con il sostegno di Coeclerici S.p.A. La Fondazione si propone di svolgere attività filantropiche con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per contribuire anche mediante l’arte alla valorizzazione dei territori e alle comunità che vi risiedono. La Fondazione Paolo e Giuliana Clerici ha scelto come partner il Galata Museo del Mare di Genova, il più grande museo marittimo del Mediterraneo per la promozione dell’arte e della cultura, anche attraverso l’Archivio Fotografico Francesco Leoni, acquisito nel 2021.