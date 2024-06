Il 7 luglio escursione a Montoggio per celebrare la pittrice e ceramista Adelina Zandrino

Montoggio. Domenica 7 luglio, in occasione della mostra dedicata alla pittrice e ceramista Adelina Zandrino che sarà aperta sabato 6 presso il comune di Montoggio (e poi proseguirà per tutto il mese presso il Centro Dacha’ e l’Avat), il forum Quotazero.com invita a partecipare alla escursione che porterà da Morasco a Busco, dove sarà aperta la casa dove l’artista trascorse le ultime 30 estati della sua vita con lo scoprimento di una targa da parte del sindaco Fantoni e un momento di festa. La partecipazione è libera e gratuita.

L’appuntamento è per le ore 9.45 a Morasco (località Ponte) dove iniziano tre dei sentieri a marchio Quotazero, l’ultimo appunto intitolato a Zandrino e che conduce al Monte Dragonat. Partenza alle ore 10 con guida e arrivo previsto per le 11.15 circa dopo poco meno di 3.500 metri di percorso privo di difficoltà, che tocca il paese abbandonato di Buse’, Chiappa e Reosi.

Necessari scarponi o pedule da escursione, consigliati i bastoncini. Attenzione: non ci sono fonti lungo il percorso, quindi portare con sé adeguata scorta di acqua.

A Morasco c’è possibilità di parcheggio. Si può arrivare anche in bus, utilizzando le corse Amt da Brignole per Bromia e da lì proseguire a piedi per circa 2 km sino al luogo di ritrovo.

Dopo la cerimonia liberi tutti: si può tornare a Morasco seguendo a ritroso il sentiero Qz10, oppure farlo percorrendo la strada comunale che scende a Ferriere e da lì la provinciale; o ancora proseguire sul Qz10 sino al Dragonat (altri 45 minuti circa) con l’avvertenza che si deve percorrere un tratto attrezzato con corde alpinistiche e consigliato a soli escursionisti esperti. Dalla meta si può poi percorrere un tratto di Alta Via dei Monti Liguri sino al Passo della Scoffera.