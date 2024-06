Il 27 e 28 giugno a Genova il congresso Promise, progetto multiregionale di sicurezza ed efficacia

Genova. La raccolta e l’analisi delle prove del mondo reale (RWE) possono rivelarsi necessarie nel corso della pratica clinica. Il congresso “Promise – Progetto Multiregionale di Sicurezza ed Efficacia” (Corso Residenziale ECM) promosso da Alisa – Sistema Sanitario Regione Liguria, che si terrà presso l’Hotel NH Collection di Genova Marina giovedì 27 e venerdì 28 giugno p.v., vuole evidenziare l’importanza delle RWE, favorendo una collaborazione tra regioni, sanitari e società.

Il congresso, patrocinato da Age.na.s, Aiom, Cittadinanzattiva, CIPOMO, ISPRO, Regione campania, Regione Liguria e SIFO, nasce con l’obiettivo di condividere i risultati del progetto multiregionale di farmacovigilanza attiva promosso da AIFA “Implementazione di un modello di gestione integrata delle terapie oncologiche per assicurare la qualità delle cure: progetto multiregionale di sicurezza ed efficacia su farmaci oncologici innovativi”.

Lo studio alla base del progetto, condotto nelle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia, e Campania, ha preso in analisi nove farmaci oncologici (tra cui abiraterone, atezolizumab, avelumab e crizotinib). Il confronto ha riguardato, in particolare, la durata del trattamento (proxy della PFS), l’aderenza alla terapia ed il profilo di safety tra i pazienti arruolati attivamente nei centri partecipanti, i pazienti inseriti in 12 registri di monitoraggio oncologici AIFA delle regioni partecipanti con i pazienti arruolati nei trial clinici relativi agli stessi medicinali nelle medesime indicazioni terapeutiche. Durante la due giorni saranno confrontati i risultati Real World ottenuti e, allo stesso tempo, si approfondiranno le conoscenze sui RWD e sull’utilizzo dei farmaci oncologici innovativi con l’obiettivo di restituire alla comunità scientifica il valore dei registri e creare una proficua collaborazione tra regioni, farmacisti, medici, sanitari, società scientifiche ed associazioni.

Gli approfondimenti condivisi in occasione dell’iniziativa hanno l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei sanitari, promuovere una partecipazione proattiva e l’adozione di adeguate strategie assistenziali, anche attraverso la raccolta di indicazioni per la creazione di programmi mirati a favorire corretta comunicazione con il paziente. I direttori scientifici dell’evento sono Barbara Rebesco e Giuseppina Fassari.

Il corso ECM si aprirà giovedì 27 giugno alle ore 16.15. con i saluti di Benvenuto e l’introduzione di Filippo Ansaldi, Pasquale Marchione, Marco Damonte Prioli e Antonio Uccelli. Seguirà la presentazione di quattro Lectio Magistralis a cura del Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia, nonché Direttore EEHTA-CEIS, Francesco Saverio Mennini, di Pasquale Marchione dell’AIFA, del Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera Regione Emilia-Romagna Mattia Altini e Mauro Biffoni dell’ISS.

Venerdì 28 giugno p.v. il congresso prenderà il via alle ore 9.00.

Il programma prevede:

9.00 – 10.00 Il valore dei Real World Data (RWD) e della Real World Evidence (RWE): l’importanza

della partecipazione attiva dei pazienti e dell’integrazione dei RW nella farmacovigilanza con Arturo Cavaliere, Annalisa Mandorino, Valentina Orlando, Loriana Tartaglia;

10.00 – 11.20 Il progetto Interregionale: obiettivi e risultati con Ielizza Desideri, Giuseppina Fassari, Nicoletta

Jannitti, Gabriella Martini, Federica Mina, Concetta Rafaniello, Barbara Rebesco, Silvia Zuccarelli

11.40 – 12.30 Il ruolo della Post marketing surveillance nell’era delle Innovazioni Tecnologiche e digitali con Americo Cicchetti*, Adriano Cristinziano, Marco Marchetti*, Giovanna Margiotta, Gianluca Trifirò*

12.30 – 13.30 Value Based Health Care: il costo delle cure tarato sul valore per il paziente il ruolo del

governance regionale con Francesco Attanasio, Guendalina Brunitto, Marzia Mensurati*,

Barbara Rebesco

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30 Le reti oncologiche, i dati e i registri: obiettivi organizzativi, programmazione di governo clinico, priorità per le attività di ricerca, sviluppo e Health Technology Assessment con Vincenzo Adamo, Gianni Amunni, Carlo Aschele, Alessandro Pastorino, Paolo Pronzato

15.30 – 16.30 I dati, la formazione ed il ruolo della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con Gabriele Caviglioli, Emanuela Esposito, Alma Martelli, Carmelo Puglia, Nicola Realdon.

Durante entrambe le giornate, la moderazione dell’evento sarà a cura del CEO di Edra S.p.A Ludovico Baldessin.