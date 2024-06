I sindacati:”No allo smembramento di GE.AM” Martedì 25 giugno incontro con commissario Adsp e presidio sotto Palazzo San Giorgio

Genova. “Il bando di gara indetto dall’ Autorità di sistema portuale di Genova per l’affidamento delle pulizie portuali può’ portare allo smembramento di GE.AM. Qualora non si aggiudicasse l’appalto, resterebbero occupati in tale progetto solo una parte degli attuali lavoratori mentre i restanti sarebbero utilizzati per altri lavori di privati e di Amiu”. Lo spiegano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

“Inoltre riteniamo assurdo che un’azienda controllata da Comune di Genova (51%) e partecipata da Adsp (49%) corra il rischio di non aggiudicarsi il lavoro” proseguono.

£Chiediamo quindi che il lavoro venga direttamente affidato in house”. Il 25 giugno le organizzazioni sindacali sono state convocate dal nuovo commissario straordinario ammiraglio. e in contemporanea si terra un presidio dei lavoratori sotto palazzo San Giorgio.