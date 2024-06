I piccoli pazienti del Gaslini all’Acquario per conoscere le scogliere coralline con Spongebob

Giovedì 13 giugno alle ore 14 i piccoli pazienti dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini saranno all’Acquario di Genova per una speciale visita alla scoperta delle scogliere coralline, gli ambienti dove è di casa SpongeBob, la spugna gialla più amata da grandi e piccini protagonista dell’omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon e Super!.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Oceano, si inserisce nel più ampio progetto “Oggi vado all’Acquario” che da anni vede collaborare Costa Edutainment, gestore dell’Acquario di Genova, Fondazione Acquario di Genova, Istituto Giannina Gaslini con il supporto di Gaslininsieme e Unitalsi sezione Ligure con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti un appuntamento mensile di svago alla scoperta del mondo animale marino attraverso la visita guidata gratuita alla struttura.

Progetto nel quale l’Acquario di Genova conta ormai da due anni sul sostegno di Nickelodeon, il brand di intrattenimento di Paramount per ragazzi e famiglie, con cui Costa Edutainment collabora da oltre dieci anni con l’obiettivo di spiegare ai più piccoli la salvaguardia dei mari attraverso la presenza del personaggio animato SpongeBob lungo il percorso di visita dell’Acquario.

Ed è proprio lungo il percorso tematizzato SpongeBob, che nelle prossime settimane presenterà nuovi allestimenti e contenuti, che si svolgerà la speciale visita di giovedì: un’occasione per presentare ai piccoli pazienti la ricchissima biodiversità delle scogliere coralline e l’estrema importanza che questi fragili ecosistemi hanno per l’equilibrio degli oceani. Un’occasione per raccontare l’impegno che da 30 anni l’Acquario di Genova porta avanti per la conservazione di questi ambienti acquatici attraverso progetti di ricerca volti allo studio dei coralli, alla riproduzione in ambiente controllato e, in collaborazione con importanti partner – Università di Milano-Bicocca e Istituto Italiano di Tecnologia – all’ideazione di soluzioni per contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici su queste specie.

Anche in questa occasione, i bimbi e le loro famiglie potranno avvalersi del servizio di trasporto gratuito messo a disposizione da UNITALSI – sezione Ligure “Progetto dei piccoli”, Associazione di Volontariato che da anni lavora con l’Istituto pediatrico e con l’Acquario di Genova.