Aggiornamento ore 9.30. Sempre più complicata la situazione del traffico genovese a seguito del blocco dei varchi portuali. In A10 verso Genova uscita obbligatoria a Genova Pra’, con conseguente coda di diversi chilometri verso il capoluogo ligure. Caos anche per viabilità urbana, con strade bloccate praticamente in tutta la zona di San Benigno, Lungomare Canepa e Guido Rossa, queste ultime chiuse totalmente in direzione di levante.

Aggiornamento ore 9.00 – Traffico in tilt: viabilità pressoché bloccata in uscita dalla A10 a Genova Aeroporto e Genova Ovest. Guido Rossa chiusa in entrambe le direzioni. Tutta la viabilità in zona San Benigno e praticamente bloccata. La polizia stradale sta scremando il traffico autostradale nei pressi del casello di Pra’ per far filtrare i mezzi pesanti sulla viabilità urbana e arrivare quindi ai varchi di ponente.

Aggiornamento ore 8.45 – Il doppio presidio, presso i varchi di via Albertazzi a San Benigno e Etiopia in Lungomare Canepa, sta richiamando ancora manifestanti. Sono attesi alcuni pullman da fuori Genova in arrivo in questi minuti da alcune città del nord Italia.

Genova. Centinaia di persone, almeno cinquecento, si sono ritrovate questa mattina presso i varchi portuali di Genova, quelli in via Albertazzi e successivamente in Lungomare Canepa, per dare il via alla manifestazione in solidarietà al popolo palestinese e contro la “logistica della guerra”.

Blocco del porto: la manifestazione contro la guerra davanti ai varchi portuali

Il presidio, chiamato da varie sigle genovesi tra cui i portuali del Calp, Usb, Cambiare Rotta, Giovani palestinesi, ha avuto in questi giorni un’eco nazionale, richiamando in città decine di attivisti da tutto il paese, il cui arrivo, previsto in mattinata, potrebbe ingrossare le file della manifestazione.

In questo momento varco Albertazzi e varco Etiopia risultano bloccati, con la viabilità di accesso al porto di fatto ferma, mentre la polizia locale ha interdetto la circolazione sulla Guido Rossa in direzione di Levante a causa delle presenza del presidio sulla carreggiata di lungomare Canepa Immediato il disagio per il traffico cittadino.

“L’intenzione è quella di portare un blocco del porto di Genova nei suoi principali, porto il nostro da dove passano massicciamente le armi che contribuiscono al massacro del popolo palestinese – avevano spiegato a Genova24 i portuali del Calp – Una giornata che segue la mobilitazione cittadina portata avanti in questi mesi in supporto al popolo palestinese. Bloccando il porto di Genova, simbolicamente blocchiamo la guerra nella sua configurazione logistica”.

“Da nove mesi stiamo assistendo al genocidio del popolo palestinese per mano di Israele e del colonialismo occidentale. Dai nostri porti partono le armi usate per bombardare i palestinesi a Gaza. Il nostro paese non è solo complice ma è direttamente responsabile del massacro che si sta compiendo – scrivono in un comunicato gli attivisti del collettivo Giovani Palestinesi – L’Italia continua a vendere a Israele armi italiane e a garantire l’utilizzo delle proprie infrastrutture per il trasporto delle armi. Per questo è fondamentale colpire il simbolo della complicità italiana nel genocidio, presente a Genova: il porto, una delle basi logistiche più importanti e influenti da cui da cui si gestiscono, riforniscono e partono gli armamenti. Nel porto di Genova infatti operano compagnie come: Zim, armatore ufficiale d’Israele che garantisce la logistica di guerra tra l’entità sionista, gli Stati Uniti e l’Italia; Eni, Leonardo, Maersk e Bahri”.

(Foto: IG Cambiare Rotta)