Guasto sulla linea della metropolitana, servizio ripristinato dopo due ore di disagi

Genova. Mattinata di disagi per il trasporto pubblico a Genova: a inizio servizio, la metropolitana è rimasta ferma a causa di un guasto tecnico.

Poco dopo le 8.00 la linea è tornata in funzione limitatamente alla tratta Principe-Brignole, verso le 9.00 è stata riaperta anche la stazione di Dinegro e pochi minuti dopo il servizio è ripreso su tutta la linea.

Secondo quanto riferito da Amt sui canali ufficiali, lo stop è stato dovuto a un guasto al sistema di segnalamento.

Un disservizio non da poco nel cuore dell’ora di punta mattutina, soprattutto per le migliaia di utenti della Valpolcevera che ogni giorno usano la metropolitana per arrivare velocemente in centro e che stamattina sono stati costretti a riversarsi sugli autobus.