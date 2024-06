Guardia di Finanza, il colonnello Capineri è il nuovo comandante nucleo di Polizia Economico Finanziaria

Genova. Cambio ai vertici della Guardia di Finanza di Genova. Il tenente colonnello Filippo Capineri è il nuovo comandante del nucleo di Polizia Economico Finanziaria, subentrando al generale di brigata Andrea Fiducia, che assumerà l’incarico di comandante provinciale di Milano.

Il passaggio di consegne tra i due ufficiali è avvenuto giovedì mattina nel corso di una cerimonia nella sede del nucleo alla presenza del comandante provinciale, il generale Gianluca Campana, di tutti gli ufficiali del reparto e di una rappresentanza del personale. Il generale Andrea Fiducia ha diretto il nucleo di Genova per quattro anni, nel corso dei quali ha condotto numerose attività di servizio a contrasto delle frodi fiscali e delicate indagini nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, del traffico internazionale di stupefacenti e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico ligure.

Nel suo saluto di commiato ha espresso gratitudine ai finanzieri di ogni ordine e grado che in questi anni, con impegno e dedizione, hanno conseguito risultati di rilievo a tutela della sicurezza economica e finanziaria della Regione. Il colonnello Filippo Capineri giunge a Genova proveniente dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, dove ha ricoperto l’incarico di comandante dei corsi allievi occupandosi della formazione militare e professionale dei futuri ispettori del corpo e dove è stato docente titolare di numerose materie tecnico-professionali. È laureato in giurisprudenza, in scienze politiche ed ha conseguito il master di secondo livello in diritto tributario internazionale.

Oltre al corso superiore di Polizia Economico-Finanziaria, ha frequentato numerosi corsi di qualificazione ed informativi in varie discipline di interesse per il corpo. Nel corso della sua carriera ha svolto incarichi di comando e operativi a Genova, Ancona e in Versilia, e di staff presso il comando generale della Guardia di Finanza.