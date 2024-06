Aster cerca ditte per rimuovere scritte e graffiti da palazzi e monumenti: sul tavolo 200mila euro

Genova. Aster, la partecipata del Comune che si occupa di manutenzioni, lavori pubblici e verde a Genova, ha indetto un avviso pubblico per individuare ditte interessate a farsi carico della rimozione dei graffiti e delle scritte tracciati su edifici pubblici e privati e sui monumenti della città.

L’avviso arriva a un mese dalle scritte tracciate su numerosi palazzi – compreso Tursi, inserito nell’elenco dei Rolli – di Via Garibaldi e del centro storico durante il corteo di solidarietà nei confronti degli 8 antagonisti arrestati dai carabinieri davanti all’ex Latteria occupata. Era inizio maggio, e il corso degli interventi di pulizia (effettuata dagli operai di una ditta specializzata chiamata da Aster) ammontavano intorno ai 10mila euro. Annualmente, secondo fondi comunali, l’esborso per questo genere di interventi si aggira intorno ai 100.000 euro, e l’importo totale stimato dell’accordo quadro, che avrà validità biennale, è proprio di 200.000 euro.

Aster sta dunque cercando ditte interessate all’affidamento delle attività di rimozione di graffiti derivanti da atti vandalici, servizio che dovrà essere fornito in tutta la città da parte di personale qualificato e formato all’uso delle attrezzature e dei prodotti previsti per questo genere di interventi. La ditta cui verrà affidato dovrà garantire durante qualsiasi tipo di intervento di pulizia, rimozione delle scritte e protezione delle superfici, la supervisione di un tecnico con specifiche competenze in conservazione dei beni culturali, e dovrà impegnarsi a intervenire entro 24 ore dalla segnalazione effettuata dal responsabile Aster per interventi ordinari, entro 12 ore nel caso dì urgenza o gravità delle scritte. L’urgenza verrà valutata in base alla natura delle scritte (quelle ingiuriose, per esempio) alla superficie interessata e al contesto in cui sorge il palazzo su cui sono state tracciate.

Alla ditta viene inoltre assegnato il compito di svolgere una sorta di “servizio d’ordine” in caso di manifestazioni o ricorrenze di particolare interesse cittadino. Su richiesta di Aster e degli enti interessati dovrà formulare un dettagliato preventivo per l’effettuazione di un presidio continuativo dell’area interessata, proprio per evitare che venga presa di mira con scritte e graffiti.

Le ditte interessate possono fare richiesta sul sito https://astergenova.acquistitelematici.it entro e non oltre le 12 dell’8 luglio 2024. Scaduto questo termine Aster controllerà le richieste pervenute e valuterà a chi invitare alla procedura negoziata, coordinata dalla nuova ceo Francesca Aleo.