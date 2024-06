Giornata mondiale del Rifugiato, Sant’Egidio organizza una veglia per i morti in mare

Genova. Nel giorno della Giornata mondiale del rifugiato e a pochi giorni dal terribile naufragio davanti alle coste della Calabria in cui hanno perso la vita decine di persone, tra cui molti bambini, la Comunità di Sant’Egidio invita tutti a partecipare alla veglia “Morire di Speranza”, per ricordare tutte le donne e gli uomini morti lungo le rotte delle migrazioni.

A Genova, nella basilica della Santissima Annunziata del Vastato giovedì 20 giugno, alle ore 18.15, verranno ricordate le 66mila persone morte dal 1990 a oggi nel mare Mediterraneo o nelle altre rotte, via terra, dell’immigrazione verso l’Europa.

Un conteggio drammatico, che nell’ultimo anno ha subito una preoccupante accelerazione: sono infatti ben 800 le persone che, da gennaio, hanno perso la vita nel Mediterraneo e lungo le vie di terra nel tentativo di raggiungere il nostro continente, come accaduto nei giorni scorsi a largo di Roccella Jonica e Lampedusa. “Una tragedia dai costi umani elevatissimi – 5 morti al giorno – che deve scuotere la coscienza dell’Europa e spingerla a ripristinare missioni di salvataggio in mare e aprire vie legali e sicure, sul modello dei corridoi umanitari”, sostengono gli attivisti di Sant’Egidio.

Durante la veglia verranno ricordati alcuni nomi di chi è scomparso e accese candele in loro memoria. Parteciperanno numerosi immigrati di diversa origine, alcuni dei quali venuti in Italia con i corridoi umanitari, e saranno presenti anche familiari e amici di chi ha perso la vita in mare